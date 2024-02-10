https://ria.ru/20240210/podrostok-1926627315.html

В Нижнем Новгороде нашли подростка, устроившего дебош в торговом центре

В Нижнем Новгороде нашли подростка, устроившего дебош в торговом центре - РИА Новости, 10.02.2024

В Нижнем Новгороде нашли подростка, устроившего дебош в торговом центре

Полицейские в Нижнем Новгороде отыскали и привлекли к ответственности подростка, декламировавшего матерные стихи и оскорбляющего сотрудников правопорядка в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T21:51

2024-02-10T21:51

2024-02-10T21:51

происшествия

нижний новгород

россия

борский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде отыскали и привлекли к ответственности подростка, декламировавшего матерные стихи и оскорбляющего сотрудников правопорядка в торговом центре, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как "живущий по понятиям" подросток вызывающе вел себя по отношению к окружающим на фудкорте в одном из торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода, запрыгивал на стол и громко оскорбительно высказывался в адрес сотрудников полиции. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили личность молодого хулигана. Им оказался 16-летний житель деревни Борского района. "В отношении подростка составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а в отношении его законного представителя — по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

нижний новгород

россия

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происшествия, нижний новгород, россия, борский район