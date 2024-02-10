https://ria.ru/20240210/pobeditel-1926487700.html

Ефимов: определен победитель торгов на КРТ участка бывшей промзоны "Тушино"

Ефимов: определен победитель торгов на КРТ участка бывшей промзоны "Тушино" - РИА Новости, 10.02.2024

Ефимов: определен победитель торгов на КРТ участка бывшей промзоны "Тушино"

ООО "Адмаер" обеспечит комплексное развитие участка бывшей промзоны "Тушино", инвестор был выбран по итогам аукциона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:05

2024-02-10T12:05

2024-02-10T12:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

андрей бочкарев

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ООО "Адмаер" обеспечит комплексное развитие участка бывшей промзоны "Тушино", инвестор был выбран по итогам аукциона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Этим инвестором была предложена наибольшая цена за право комплексного развития территории (КРТ)."За право реорганизации участка бывшей промзоны "Тушино" общей площадью 46,3 гектара на северо-западе столицы боролись 4 компании из Москвы, Московской области и Тюмени. Победителем стало ООО "Адмаер", компания сможет провести редевелопмент участка. Инвестиции в развитие площадки превысят 200 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после редевелопмента планируется создать почти 15 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что во время проведения аукциона цена права на заключение договора реорганизации участка бывшей промзоны "Тушино" возросла до 468,15 млн руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участке располагаются устаревшие склады и автосервисы. В рамках проекта на территории появится современный городской квартал, в котором возведут порядка 550 тыс. "квадратов" жилья. Часть домов построят в рамках городской программы реновации жилищного фонда. Кроме того, на территории появятся производственные, общественно-деловые и социальные объекты. Всего в планах построить более миллиона кв. м различной недвижимости.По словам Гамана, в рамках редевелопмента также возведут школы и детсады, которые будут посещать свыше 1,7 тыс. учеников и воспитанников. Будут доступны медцентр и ФОК. Кроме того, некоторые действующие производства будут перебазированы.Данная промышленная зона располагается в районе Южное Тушино между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новые квартиры здесь получат порядка 3,5 тыс. участников программы реновации жилищного фонда. Общая площадь квартир по этой программе превысит 103 тыс. "квадратов".По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизован участок земли на Судостроительной улице в Москве.

https://ria.ru/20240209/vagony-1926240472.html

https://ria.ru/20240209/krt-1926247761.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, андрей бочкарев