https://ria.ru/20240210/platezhi-1926544000.html
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами - РИА Новости, 10.02.2024
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами
Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:56
2024-02-10T08:56
2024-02-10T13:31
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платежных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", - заявил Буравов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>
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россия, турция, в мире
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами
Генконсул Буравов: РФ и Турция ищут альтернативы для решения проблем с платежами
СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США
в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва
ведёт диалог с Анкарой.
Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети
"Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платежных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", - заявил Буравов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
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