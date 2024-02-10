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Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами - РИА Новости, 10.02.2024
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08:56 10.02.2024 (обновлено: 13:31 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/platezhi-1926544000.html
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами - РИА Новости, 10.02.2024
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами
Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:56
2024-02-10T13:31
россия
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платежных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", - заявил Буравов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
Генконсул рассказал о контактах России и Турции после проблем с платежами

Генконсул Буравов: РФ и Турция ищут альтернативы для решения проблем с платежами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Ведомства и компании РФ и Турции плотно контактируют для выработки альтернативных платежных механизмов в связи с возникшей проблемой с платежами, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.
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"Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платежных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", - заявил Буравов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>
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