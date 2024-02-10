https://ria.ru/20240210/platezhi-1926540523.html

Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам

Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам - РИА Новости, 10.02.2024

Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам

Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:26

2024-02-10T08:26

2024-02-10T13:32

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "Мы не можем не ощущать сдерживающего воздействия незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России Западом, пытающимся угрозой применения вторичных санкций всячески блокировать контакты с нашими зарубежными партнерами", - сказал генконсул. "Это, в частности, касается и проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, не имеющие, кстати, никакого отношения к санкционной продукции. Прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики", - подчеркнул дипломат. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>

https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926535952.html

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