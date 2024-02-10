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Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам - РИА Новости, 10.02.2024
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08:26 10.02.2024 (обновлено: 13:32 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/platezhi-1926540523.html
Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам
Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам - РИА Новости, 10.02.2024
Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам
Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:26
2024-02-10T13:32
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "Мы не можем не ощущать сдерживающего воздействия незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России Западом, пытающимся угрозой применения вторичных санкций всячески блокировать контакты с нашими зарубежными партнерами", - сказал генконсул. "Это, в частности, касается и проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, не имеющие, кстати, никакого отношения к санкционной продукции. Прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики", - подчеркнул дипломат. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926535952.html
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
Генконсул: проблемы с платежами из России вредят турецким поставщикам

Буравов: проблемы с платежами из РФ вредят в первую очередь турецким поставщикам

© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Fotolia / Sheftime
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.
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"Мы не можем не ощущать сдерживающего воздействия незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России Западом, пытающимся угрозой применения вторичных санкций всячески блокировать контакты с нашими зарубежными партнерами", - сказал генконсул.
«
"Это, в частности, касается и проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, не имеющие, кстати, никакого отношения к санкционной продукции. Прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики", - подчеркнул дипломат.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>
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