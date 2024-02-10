https://ria.ru/20240210/otravlenie-1926564412.html

В Дагестане шесть человек отравились в кафе

В Дагестане шесть человек отравились в кафе - РИА Новости, 10.02.2024

В Дагестане шесть человек отравились в кафе

Шесть человек, среди них трое детей, поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:56

2024-02-10T11:56

2024-02-10T11:56

происшествия

казбековский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди них трое детей, поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале. "По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек, трое из них - дети. Предполагаемой причиной отравления является употребление некачественной пищи в заведении общественного питания", - говорится в сообщении. В связи с отравлением прокуратура республики организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html

казбековский район

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происшествия, казбековский район, республика дагестан