Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане шесть человек отравились в кафе - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/otravlenie-1926564412.html
В Дагестане шесть человек отравились в кафе
В Дагестане шесть человек отравились в кафе - РИА Новости, 10.02.2024
В Дагестане шесть человек отравились в кафе
Шесть человек, среди них трое детей, поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:56
2024-02-10T11:56
происшествия
казбековский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9ee03c9f49fb027dfd4e99119036363.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди них трое детей, поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале. "По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек, трое из них - дети. Предполагаемой причиной отравления является употребление некачественной пищи в заведении общественного питания", - говорится в сообщении. В связи с отравлением прокуратура республики организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html
казбековский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa9c80b544e0240688883277c5d367a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казбековский район, республика дагестан
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан
В Дагестане шесть человек отравились в кафе

В Дагестане шесть человек, среди них трое детей, отравились в кафе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Шесть человек, среди них трое детей, поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек, трое из них - дети. Предполагаемой причиной отравления является употребление некачественной пищи в заведении общественного питания", - говорится в сообщении.
В связи с отравлением прокуратура республики организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о несовершеннолетних.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области
8 февраля, 15:39
 
ПроисшествияКазбековский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала