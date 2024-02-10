https://ria.ru/20240210/obstrel-1926570998.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 10.02.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:15

2024-02-10T13:15

2024-02-10T13:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам области 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Корсунка, Казачьи Лагери, Днепряны, Алешки, Саги, Масловка, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военных.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия