https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html

Три человека пострадали при обстреле Белгородской области

Три человека пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2024

Три человека пострадали при обстреле Белгородской области

Три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:29

2024-02-10T12:29

2024-02-10T13:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих", — написал он.По словам губернатора, у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас их везут в Белгород, в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.Кроме того, отметил он, получил повреждения экскаватор.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников. Так, только за предыдущие сутки украинские войска выпустили по селу Мокрая Орловка три минометных снаряда, а в селе Дроновка беспилотник-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия