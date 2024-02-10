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Три человека пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 10.02.2024 (обновлено: 13:22 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html
Три человека пострадали при обстреле Белгородской области
Три человека пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2024
Три человека пострадали при обстреле Белгородской области
Три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:29
2024-02-10T13:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих", — написал он.По словам губернатора, у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас их везут в Белгород, в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.Кроме того, отметил он, получил повреждения экскаватор.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников. Так, только за предыдущие сутки украинские войска выпустили по селу Мокрая Орловка три минометных снаряда, а в селе Дроновка беспилотник-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926551483.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Три человека пострадали при обстреле Белгородской области

Гладков: три человека пострадали при обстреле Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих", — написал он.
По словам губернатора, у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас их везут в Белгород, в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
Кроме того, отметил он, получил повреждения экскаватор.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников. Так, только за предыдущие сутки украинские войска выпустили по селу Мокрая Орловка три минометных снаряда, а в селе Дроновка беспилотник-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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