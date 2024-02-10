https://ria.ru/20240210/obekt-1926558305.html

В Харькове уничтожили объект критической инфраструктуры

В Харькове уничтожили объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024

В Харькове уничтожили объект критической инфраструктуры

При взрыве в Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале региональная украинская прокуратура. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:46

2024-02-10T10:46

2024-02-10T12:38

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При взрыве в Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, утверждает в Telegram-канале региональная украинская прокуратура."Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, <…> вспыхнули масштабные пожары", — говорится в публикации.По информации украинского издания "Страна", накануне поздно вечером в Харькове прогремели взрывы, после чего начались пожары. Это подтвердила и Нацполиция Украины.Кроме того, сообщалось о взрывах в Херсоне, Одессе и Измаиле, а также в Очакове (Николаевская область). Утром в Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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