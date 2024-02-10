https://ria.ru/20240210/norvegiya-1926550044.html

Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания спецоперации, его слова приводит... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:40

2024-02-10T09:40

2024-02-10T14:38

в мире

россия

норвегия

финляндия

борис писториус

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_bdec91676cb2b80ef6b61d2b5f0723b6.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания спецоперации, его слова приводит Iltalehti."Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", — заявил он.Грам утверждает, что Россия якобы хочет отомстить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО своего рода "ответным ударом". "Мы должны быть готовы к тому, что Россия разместит свои силы в ответ на присоединении Финляндии и Швеции к альянсу", — сказал он.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240128/nato-1923927235.html

россия

норвегия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, норвегия, финляндия, борис писториус, нато