https://ria.ru/20240210/nadezhdin-1926565047.html

Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым

Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым - РИА Новости, 10.02.2024

Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым

Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что он допускает возможное сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от "Новых людей" Владиславом... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:02

2024-02-10T12:02

2024-02-10T12:07

борис надеждин

выборы президента рф

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что он допускает возможное сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от "Новых людей" Владиславом Даванковым, но пока встреча не ожидается.Ранее Даванков в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что планирует включить в свою программу некоторые положения, подготовленные Надеждиным и другими политиками, которым отказали в регистрации, хотя их позиции "сходятся не во всем". Также, по данным газеты, Даванков хочет встретиться с Надеждиным на предстоящей неделе."Пока нет. Думаем, проводим опросы. Смотря кому переток голосов от меня", - сказал Надеждин на вопрос о том, действительно ли ожидается его встреча с Даванковым."Я со всеми готов (сотрудничать - ред.), кто разделяет наши цели", - сообщил Надеждин.В пятницу ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

борис надеждин, выборы президента рф, политика, россия, владислав даванков