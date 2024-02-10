https://ria.ru/20240210/nadezhdin-1926565047.html
Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым
Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым - РИА Новости, 10.02.2024
Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым
Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что он допускает возможное сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от "Новых людей" Владиславом... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:02
2024-02-10T12:02
2024-02-10T12:07
борис надеждин
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что он допускает возможное сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от "Новых людей" Владиславом Даванковым, но пока встреча не ожидается.Ранее Даванков в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что планирует включить в свою программу некоторые положения, подготовленные Надеждиным и другими политиками, которым отказали в регистрации, хотя их позиции "сходятся не во всем". Также, по данным газеты, Даванков хочет встретиться с Надеждиным на предстоящей неделе."Пока нет. Думаем, проводим опросы. Смотря кому переток голосов от меня", - сказал Надеждин на вопрос о том, действительно ли ожидается его встреча с Даванковым."Я со всеми готов (сотрудничать - ред.), кто разделяет наши цели", - сообщил Надеждин.В пятницу ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис надеждин, выборы президента рф, политика, россия, владислав даванков
Борис Надеждин, Выборы президента РФ, Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков
Надеждин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Даванковым
Надеждин пока не собирается встречаться с кандидатом Даванковым
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что он допускает возможное сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от "Новых людей" Владиславом Даванковым, но пока встреча не ожидается.
Ранее Даванков в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что планирует включить в свою программу некоторые положения, подготовленные Надеждиным и другими политиками, которым отказали в регистрации, хотя их позиции "сходятся не во всем". Также, по данным газеты, Даванков хочет встретиться с Надеждиным на предстоящей неделе.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"Пока нет. Думаем, проводим опросы. Смотря кому переток голосов от меня", - сказал Надеждин на вопрос о том, действительно ли ожидается его встреча с Даванковым.
"Я со всеми готов (сотрудничать - ред.), кто разделяет наши цели", - сообщил Надеждин.
В пятницу ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.