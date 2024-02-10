https://ria.ru/20240210/moskva-1926569024.html

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 10.02.2024

В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:52

2024-02-10T12:52

2024-02-10T22:54

москва

общество

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. "В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы. Отмечается, что акция не согласована с властями города.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, прокуратура г. москвы