https://ria.ru/20240210/moskva-1926569024.html
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:52
2024-02-10T12:52
2024-02-10T22:54
москва
общество
прокуратура г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_42aa1f2fc32f711865bc81253d4e2592.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. "В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы. Отмечается, что акция не согласована с властями города.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ca7fd1dcf774de2fdea627e638bca9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, прокуратура г. москвы
Москва, Общество, Прокуратура г. Москвы
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Столичная прокуратура опубликовала предупреждение
об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы.
"В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы.
Отмечается, что акция не согласована с властями города.