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В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 10.02.2024
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12:52 10.02.2024 (обновлено: 22:54 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/moskva-1926569024.html
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:52
2024-02-10T22:54
москва
общество
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы. "В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы. Отмечается, что акция не согласована с властями города.
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москва, общество, прокуратура г. москвы
Москва, Общество, Прокуратура г. Москвы
В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква, вид на башни Кремля и комплекс Москва-Сити
Москва, вид на башни Кремля и комплекс Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Москва, вид на башни Кремля и комплекс Москва-Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Столичная прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности за призыв и участие в несогласованной акции в центре Москвы.
"В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы.
Отмечается, что акция не согласована с властями города.
 
МоскваОбществоПрокуратура г. Москвы
 
 
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