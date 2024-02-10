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Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год - РИА Новости, 10.02.2024
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11:34 10.02.2024
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Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год - РИА Новости, 10.02.2024
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:34
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и обрушений дорожных конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций", - говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что подразделения спасателей дежурят круглосуточно, а выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов. Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. Основная их задача — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".
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Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год

Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за 2023 год

© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги"
Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и обрушений дорожных конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций", - говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"Специалист аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги"
Специалист аварийно-спасательного формирования ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"
Специалист аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги"
Отмечается, что подразделения спасателей дежурят круглосуточно, а выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов.
Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. Основная их задача — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".
© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги"
Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"
Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги"
 
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