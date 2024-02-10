https://ria.ru/20240210/moskva-1926562098.html

Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год

Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год - РИА Новости, 10.02.2024

Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год

Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:34

2024-02-10T11:34

2024-02-10T11:34

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москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и обрушений дорожных конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций", - говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что подразделения спасателей дежурят круглосуточно, а выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов. Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. Основная их задача — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва