https://ria.ru/20240210/moskva-1926562098.html
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год - РИА Новости, 10.02.2024
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:34
2024-02-10T11:34
2024-02-10T11:34
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и обрушений дорожных конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций", - говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что подразделения спасателей дежурят круглосуточно, а выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов. Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. Основная их задача — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за 2023 год
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Московские спасатели ГБУ "Автомобильные дороги" за 2023 год совершили 950 выездов, чтобы помочь пострадавшим на дорогах и ликвидировать последствия возгораний и обрушений дорожных конструкций, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций", - говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что подразделения спасателей дежурят круглосуточно, а выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России
по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов.
Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года. Основная их задача — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцевская", "Строгино".