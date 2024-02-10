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США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена

США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена - РИА Новости, 10.02.2024

США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена

CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:28

2024-02-10T16:28

2024-02-10T16:28

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США в соцсети X. "Девятого февраля с 3.00 по 21.40 (время в столице Йемена Сане, совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете для наземной атаки, которые готовили к пуску против судов в Красном море", - сообщается на странице Центрального командования. Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен