США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена
CENTCOM заявило об ударах США по беспилотным кораблям и ракетам в Красном море
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattCамолет, взлетающий с американского авианосца в Красном море
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Cамолет, взлетающий с американского авианосца в Красном море. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США в соцсети X.
"Девятого февраля с 3.00 по 21.40 (время в столице Йемена Сане, совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете для наземной атаки, которые готовили к пуску против судов в Красном море", - сообщается на странице Центрального командования.
Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.