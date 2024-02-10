Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/more-1926594211.html
США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена
США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена - РИА Новости, 10.02.2024
США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена
CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:28
2024-02-10T16:28
в мире
красное море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
сша
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922978973_18:247:2851:1841_1920x0_80_0_0_f201f7f0c5f1c1ef8815589e0c927578.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США в соцсети X. "Девятого февраля с 3.00 по 21.40 (время в столице Йемена Сане, совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете для наземной атаки, которые готовили к пуску против судов в Красном море", - сообщается на странице Центрального командования. Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
красное море
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922978973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_553a0010fab93e2c9decca4dc0be6af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, сша, йемен
В мире, Красное море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Йемен
США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена

CENTCOM заявило об ударах США по беспилотным кораблям и ракетам в Красном море

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattCамолет, взлетающий с американского авианосца в Красном море
Cамолет, взлетающий с американского авианосца в Красном море - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Cамолет, взлетающий с американского авианосца в Красном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. CША 9 февраля нанесли удары по двум беспилотным надводным кораблям, а также ракетам, которые готовили к пуску против судов в Красном море, сообщает Центральное командование (CENTCOM) США в соцсети X.
"Девятого февраля с 3.00 по 21.40 (время в столице Йемена Сане, совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете для наземной атаки, которые готовили к пуску против судов в Красном море", - сообщается на странице Центрального командования.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
У Йемена появилось абсолютное оружие
6 февраля, 08:00
Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
 
В миреКрасное мореАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеСШАЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала