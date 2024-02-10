https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html

Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России

Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России - РИА Новости, 10.02.2024

Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России

Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:28

2024-02-10T12:28

2024-02-10T12:28

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, по опросам, 80% молодых людей верят в возможности самореализации в России. А это не главное ли для того, чтобы страна развивалась?" - сказала Голикова во время пленарной сессии "Молодежная Россия. Шоу-открытие дня" в рамках форума национальных достижений. Согласно данным презентации к выступлению вице-премьера, доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в РФ, увеличилась с 46% в 2020 году до 83,1% в минувшем. Голикова отметила, что сегодня в России почти 40 миллионов молодых людей и около 15 миллионов добровольцев.

https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова