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Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России - РИА Новости, 10.02.2024
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12:28 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России - РИА Новости, 10.02.2024
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России
Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:28
2024-02-10T12:28
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, по опросам, 80% молодых людей верят в возможности самореализации в России. А это не главное ли для того, чтобы страна развивалась?" - сказала Голикова во время пленарной сессии "Молодежная Россия. Шоу-открытие дня" в рамках форума национальных достижений. Согласно данным презентации к выступлению вице-премьера, доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в РФ, увеличилась с 46% в 2020 году до 83,1% в минувшем. Голикова отметила, что сегодня в России почти 40 миллионов молодых людей и около 15 миллионов добровольцев.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России

Голикова: более 80% молодежи верят в возможность самореализации в России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРоссияне на праздновании Дня народного единства
Россияне на праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Россияне на праздновании Дня народного единства. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Сегодня, по опросам, 80% молодых людей верят в возможности самореализации в России. А это не главное ли для того, чтобы страна развивалась?" - сказала Голикова во время пленарной сессии "Молодежная Россия. Шоу-открытие дня" в рамках форума национальных достижений.
Согласно данным презентации к выступлению вице-премьера, доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в РФ, увеличилась с 46% в 2020 году до 83,1% в минувшем.
Голикова отметила, что сегодня в России почти 40 миллионов молодых людей и около 15 миллионов добровольцев.
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