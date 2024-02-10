https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России - РИА Новости, 10.02.2024
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России
Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:28
2024-02-10T12:28
2024-02-10T12:28
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, по опросам, 80% молодых людей верят в возможности самореализации в России. А это не главное ли для того, чтобы страна развивалась?" - сказала Голикова во время пленарной сессии "Молодежная Россия. Шоу-открытие дня" в рамках форума национальных достижений. Согласно данным презентации к выступлению вице-премьера, доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в РФ, увеличилась с 46% в 2020 году до 83,1% в минувшем. Голикова отметила, что сегодня в России почти 40 миллионов молодых людей и около 15 миллионов добровольцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, какая часть молодежи верит в самореализацию в России
Голикова: более 80% молодежи верят в возможность самореализации в России
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 80% молодых людей в России верят в возможности самореализации в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"Сегодня, по опросам, 80% молодых людей верят в возможности самореализации в России. А это не главное ли для того, чтобы страна развивалась?" - сказала Голикова во время пленарной сессии "Молодежная Россия. Шоу-открытие дня" в рамках форума национальных достижений.
Согласно данным презентации к выступлению вице-премьера, доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в РФ, увеличилась с 46% в 2020 году до 83,1% в минувшем.
Голикова отметила, что сегодня в России почти 40 миллионов молодых людей и около 15 миллионов добровольцев.
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