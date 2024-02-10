https://ria.ru/20240210/miting-1926630435.html

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС - РИА Новости, 10.02.2024

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС

Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 127 дней назад, проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, акция... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:38

2024-02-10T22:38

2024-02-10T22:38

в мире

израиль

тель-авив

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 127 дней назад, проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, акция организована на фоне неспособности сторон достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит под лозунгом "Момент истины - жизнь или смерть!". Организаторы акции также ранее заявляли, что без возвращения всех удерживаемых в палестинском анклаве заложников ни о какой победе Израиля в текущей войне с ХАМАС говорить будет невозможно. Акция организована на площади перед городским музеем искусств, через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствует множество людей с фотографиями заложников. По словам организаторов митинга, перед его началом семьи заложников направили письмо в узкий военный кабинет министров с требованием срочной и немедленной встречи. Причиной для этого стал провал в достижении договоренностей о новой сделке между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, заключения которой ждали на минувшей неделе. В дополнение к этому правительство Израиля готовится расширить операции армии на юге сектора Газа, где, по данным израильских военных, остается несколько батальонов движения ХАМАС. "Семьи заложников хотят немедленно встретиться с членами кабинета министров и узнать, по-прежнему ли они привержены освобождению заложников", - сообщили организаторы митинга, добавив, что "последние события и заявления подняли сложные вопросы относительно приверженности кабинета министров освобождению заложников". Толпа громогласно скандирует лозунги, призывающие правительство Израиля к незамедлительным действиям по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, среди которых есть маленькие дети, женщины и пожилые люди. Израильские музыканты исполнили несколько композиций, чтобы поддержать дух родственников заложников. Параллельно с этим митингом проходила массовая акция на театральной площади Тель-Авива, где активисты потребовали отставки правительства Биньямина Нетаньяху и проведение досрочных выборов, сообщила газета The Times of Israel. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки с ХАМАС по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Однако сами сделка не была согласована, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы. Нетаньяху ранее заявял, что Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников "любой ценой", и исключил возможность освобождения палестинских террористов из тюрем в обмен на заложников. В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, которые озвучивались в последние недели, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян, более 30 из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году