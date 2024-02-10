https://ria.ru/20240210/metro-1926634345.html
На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 10.02.2024
На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:45
2024-02-10T23:45
2024-02-10T23:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.В ведомстве также уточнили, что движения поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.
https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html
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москва, происшествия
На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
Дептранс: на БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути