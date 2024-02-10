https://ria.ru/20240210/metro-1926634345.html

На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути

На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 10.02.2024

На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути

Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:45

2024-02-10T23:45

2024-02-10T23:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.В ведомстве также уточнили, что движения поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы нет от станции "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути.

https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html

москва

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москва, происшествия