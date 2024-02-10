https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине - РИА Новости, 10.02.2024
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:41
2024-02-10T08:41
2024-02-10T12:19
в мире
украина
сша
джо байден
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности."Пора остановить эту мясорубку", — написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.По его словам, сделать это следовало еще год назад.Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" — если тот вдруг решит применить ядерное оружие.
https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, илон маск
В мире, Украина, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине
Маск призвал остановить мясорубку на Украине после слов Байдена о помощи Киеву
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х
осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.
"Пора остановить эту мясорубку", — написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.
По его словам, сделать это следовало еще год назад.
Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" — если тот вдруг решит применить ядерное оружие.
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина