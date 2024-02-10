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Маск резко ответил Байдену после слов об Украине - РИА Новости, 10.02.2024
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08:41 10.02.2024 (обновлено: 12:19 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине - РИА Новости, 10.02.2024
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:41
2024-02-10T12:19
в мире
украина
сша
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности."Пора остановить эту мясорубку", — написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.По его словам, сделать это следовало еще год назад.Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" — если тот вдруг решит применить ядерное оружие.
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в мире, украина, сша, джо байден, илон маск
В мире, Украина, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск резко ответил Байдену после слов об Украине

Маск призвал остановить мясорубку на Украине после слов Байдена о помощи Киеву

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.
"Пора остановить эту мясорубку", — написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.
По его словам, сделать это следовало еще год назад.
Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" — если тот вдруг решит применить ядерное оружие.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина
9 февраля, 12:40
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденИлон Маск
 
 
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