https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html

Маск резко ответил Байдену после слов об Украине

Маск резко ответил Байдену после слов об Украине - РИА Новости, 10.02.2024

Маск резко ответил Байдену после слов об Украине

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:41

2024-02-10T08:41

2024-02-10T12:19

в мире

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сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности."Пора остановить эту мясорубку", — написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.По его словам, сделать это следовало еще год назад.Накануне Маск посмеялся над главой Белого дома, который заявил, что у него нет проблем с памятью, и тут же спутал Египет и Мексику: миллиардера развеселила идея задать Байдену контрольные вопросы типа "в какой стране есть пирамиды?" — если тот вдруг решит применить ядерное оружие.

https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, илон маск