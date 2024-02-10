https://ria.ru/20240210/lolita-1926564131.html
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты - РИА Новости, 10.02.2024
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:51
2024-02-10T11:51
2024-02-10T14:42
шоубиз
лолита милявская
анастасия ивлеева
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ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. Концерт должен был состояться 19 марта на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми. Накануне он пропал из перечня событий "Яндекс Афишы". Купить билеты сейчас невозможно и на сайте "Пермских зрелищных касс" — там говорится, что свободных мест нет. На сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена". Во Дворце культуры имени Солдатова по известным РИА Новости телефонам никто не ответил. На официальной странице артистки в соцсети "ВКонтакте" информации об отмене пермского концерта нет. При этом в посте от 23 января певица призналась, что из ее жизни "ушли концерты". В конце декабря Лолита наряду с другими знаменитостями оказалась участницей скандальной "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". На приглашение ответили многие знаменитости, в том числе Лолита Милявская. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения в обществе. После этого некоторые артисты столкнулись с отменой концертов и исключением их выступлений из новогодних программ.
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лолита милявская, анастасия ивлеева, пермь, пермский край, новости культуры, "голая вечеринка"
Шоубиз, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Пермь, Пермский край, Новости культуры, "Голая вечеринка"
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
Продажу билетов на пермский концерт Лолиты Милявской 19 марта приостановили
ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов.
Концерт должен был состояться 19 марта на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми. Накануне он пропал из перечня событий "Яндекс Афишы". Купить билеты сейчас невозможно и на сайте "Пермских зрелищных касс" — там говорится, что свободных мест нет. На сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена".
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов
Во Дворце культуры имени Солдатова по известным РИА Новости телефонам никто не ответил. На официальной странице артистки в соцсети "ВКонтакте" информации об отмене пермского концерта нет. При этом в посте
от 23 января певица призналась, что из ее жизни "ушли концерты".
В конце декабря Лолита наряду с другими знаменитостями оказалась участницей скандальной "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор".
На приглашение ответили многие знаменитости, в том числе Лолита Милявская. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения в обществе. После этого некоторые артисты столкнулись с отменой концертов и исключением их выступлений из новогодних программ.
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"