https://ria.ru/20240210/lolita-1926564131.html

В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты - РИА Новости, 10.02.2024

В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:51

2024-02-10T11:51

2024-02-10T14:42

шоубиз

лолита милявская

анастасия ивлеева

пермь

пермский край

новости культуры

"голая вечеринка"

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ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. Концерт должен был состояться 19 марта на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми. Накануне он пропал из перечня событий "Яндекс Афишы". Купить билеты сейчас невозможно и на сайте "Пермских зрелищных касс" — там говорится, что свободных мест нет. На сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена". Во Дворце культуры имени Солдатова по известным РИА Новости телефонам никто не ответил. На официальной странице артистки в соцсети "ВКонтакте" информации об отмене пермского концерта нет. При этом в посте от 23 января певица призналась, что из ее жизни "ушли концерты". В конце декабря Лолита наряду с другими знаменитостями оказалась участницей скандальной "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". На приглашение ответили многие знаменитости, в том числе Лолита Милявская. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения в обществе. После этого некоторые артисты столкнулись с отменой концертов и исключением их выступлений из новогодних программ.

https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лолита милявская, анастасия ивлеева, пермь, пермский край, новости культуры, "голая вечеринка"