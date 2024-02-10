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В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты - РИА Новости, 10.02.2024
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Шоубиз
 
11:51 10.02.2024 (обновлено: 14:42 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/lolita-1926564131.html
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты - РИА Новости, 10.02.2024
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:51
2024-02-10T14:42
шоубиз
лолита милявская
анастасия ивлеева
пермь
пермский край
новости культуры
"голая вечеринка"
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ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов. Концерт должен был состояться 19 марта на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми. Накануне он пропал из перечня событий "Яндекс Афишы". Купить билеты сейчас невозможно и на сайте "Пермских зрелищных касс" — там говорится, что свободных мест нет. На сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена". Во Дворце культуры имени Солдатова по известным РИА Новости телефонам никто не ответил. На официальной странице артистки в соцсети "ВКонтакте" информации об отмене пермского концерта нет. При этом в посте от 23 января певица призналась, что из ее жизни "ушли концерты". В конце декабря Лолита наряду с другими знаменитостями оказалась участницей скандальной "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". На приглашение ответили многие знаменитости, в том числе Лолита Милявская. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения в обществе. После этого некоторые артисты столкнулись с отменой концертов и исключением их выступлений из новогодних программ.
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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лолита милявская, анастасия ивлеева, пермь, пермский край, новости культуры, "голая вечеринка"
Шоубиз, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Пермь, Пермский край, Новости культуры, "Голая вечеринка"
В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

Продажу билетов на пермский концерт Лолиты Милявской 19 марта приостановили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Лолита Милявская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 фев — РИА Новости. Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в Перми приостановили, следует из данных электронных ресурсов.
Концерт должен был состояться 19 марта на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Свердловском районе Перми. Накануне он пропал из перечня событий "Яндекс Афишы". Купить билеты сейчас невозможно и на сайте "Пермских зрелищных касс" — там говорится, что свободных мест нет. На сайте организатора появилось сообщение: "Продажа билетов завершена".
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов
24 января, 12:09
Во Дворце культуры имени Солдатова по известным РИА Новости телефонам никто не ответил. На официальной странице артистки в соцсети "ВКонтакте" информации об отмене пермского концерта нет. При этом в посте от 23 января певица призналась, что из ее жизни "ушли концерты".
В конце декабря Лолита наряду с другими знаменитостями оказалась участницей скандальной "голой вечеринки", устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор".
На приглашение ответили многие знаменитости, в том числе Лолита Милявская. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения в обществе. После этого некоторые артисты столкнулись с отменой концертов и исключением их выступлений из новогодних программ.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
 
ШоубизЛолита МилявскаяАнастасия ИвлееваПермьПермский крайНовости культуры"Голая вечеринка"
 
 
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