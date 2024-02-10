https://ria.ru/20240210/livan-1926624558.html

При израильском обстреле на юге Ливана погиб человек, сообщили СМИ

При израильском обстреле на юге Ливана погиб человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

При израильском обстреле на юге Ливана погиб человек, сообщили СМИ

Один человек погиб, девять получили ранения в результате израильского обстрела населенного пункта Хула на юге Ливана, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T21:12

2024-02-10T21:12

2024-02-10T21:14

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб, девять получили ранения в результате израильского обстрела населенного пункта Хула на юге Ливана, сообщил телеканал Al Mayadeen. "Один погиб, девять получили ранения, в том числе серьезные, при израильском обстреле населенного пункта Хула на юге Ливана", - говорится в сообщении телеканала.Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240208/udar-1926260627.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году