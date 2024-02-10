https://ria.ru/20240210/livan-1926605264.html
Источник сообщил о гибели трех человек в Ливане при ударе израильского БПЛА
Источник сообщил о гибели трех человек в Ливане при ударе израильского БПЛА - РИА Новости, 10.02.2024
Источник сообщил о гибели трех человек в Ливане при ударе израильского БПЛА
Число жертв удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джадра в Ливане увеличилось до трех, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:44
2024-02-10T17:44
2024-02-10T17:44
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости. Число жертв удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джадра в Ливане увеличилось до трех, заявил РИА Новости местный источник. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута. По информации телеканала, целью дрона был неназванный высокопоставленный палестинский деятель, ему удалось выжить. Согласно источнику, беспилотник атаковал автомобиль, целью был мужчина, находившийся в транспортном средстве, он получил ранения, но выжил. При этом, согласно его сообщению, погибли ливанец, находившийся рядом с автомобилем, и двое сирийцев, которые проезжали мимо на мотоцикле. В то же время ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило о перехвате израильского беспилотника Skylark. Был ли это еще один дрон, помимо попавшего в автомобиль, не указывается. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240209/snaryady-1926518846.html
https://ria.ru/20240205/izrail-1925382110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о гибели трех человек в Ливане при ударе израильского БПЛА
Число погибших при ударе израильского БПЛА по машине в Ливане выросло до трех
БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости. Число жертв удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джадра в Ливане увеличилось до трех, заявил РИА Новости местный источник.
Ранее телеканал Al Mayadeen
сообщал, что два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута
. По информации телеканала, целью дрона был неназванный высокопоставленный палестинский деятель, ему удалось выжить.
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана
Согласно источнику, беспилотник атаковал автомобиль, целью был мужчина, находившийся в транспортном средстве, он получил ранения, но выжил. При этом, согласно его сообщению, погибли ливанец, находившийся рядом с автомобилем, и двое сирийцев, которые проезжали мимо на мотоцикле.
В то же время ливанское шиитское движение "Хезболла
" заявило о перехвате израильского беспилотника Skylark. Был ли это еще один дрон, помимо попавшего в автомобиль, не указывается.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля
в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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