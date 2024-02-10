https://ria.ru/20240210/kultura-1926555250.html

Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры

Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры - РИА Новости, 10.02.2024

Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры

Русское культурное наследие знают и любят в Турции, в этой стране не опускаются до мракобесия с попытками "отмены" русской культуры, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:22

2024-02-10T10:22

2024-02-10T13:31

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Русское культурное наследие знают и любят в Турции, в этой стране не опускаются до мракобесия с попытками "отмены" русской культуры, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "Что касается попыток "отмены" русской, российской культуры и противодействия им со стороны всех здравомыслящих представителей международной общественности, то Турция здесь не исключение. В этой стране знают и любят классическую русскую музыку, литературу и не опускаются до средневекового мракобесия, присущего поведению властей в Вашингтоне, Брюсселе и других "цивилизованных" западных столицах", - сказал Буравов. В качестве примера дипломат привел премьеру спектакля, поставленного турецким драматургом Кемалем Башаром по пьесе советского драматурга Арбузова "Мой бедный Марат". "Я с удовольствием посмотрел премьерный показ этой постановки на сцене одного из местных драмтеатров, вышедшей под названием "Я обещаю". Глубокий символизм данного мероприятия заключался в том, что спектакль вышел в преддверии двух знаменательных дат в трагической истории блокадного Ленинграда, являющейся фоном, на котором разворачивается действие в упомянутом спектакле: 18 января и 27 января соответственно мы отмечали годовщины частичного и полного прорыва блокады", - заявил дипломат. "В этом смысле инициатива турецкого драматурга лишь подтверждает сказанное выше и находит благодарный отклик в наших сердцах", - подчеркнул Буравов. Режиссер стамбульской театральной студии Tiyatro Keyfi Кемаль Башар ранее заявил РИА Новости, что попытки западных стран "отменить" русскую культуру примитивны и ограничивают свободу рассказывать о своей культуре другим народам. По его словам, после турне с постановкой по пьесе Арбузова он планирует обратиться к наследию Антона Чехова, в частности, к "Чайке". Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, новости культуры, в мире