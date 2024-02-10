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Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры
Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры - РИА Новости, 10.02.2024
Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры
Русское культурное наследие знают и любят в Турции, в этой стране не опускаются до мракобесия с попытками "отмены" русской культуры, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:22
2024-02-10T10:22
2024-02-10T13:31
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Русское культурное наследие знают и любят в Турции, в этой стране не опускаются до мракобесия с попытками "отмены" русской культуры, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "Что касается попыток "отмены" русской, российской культуры и противодействия им со стороны всех здравомыслящих представителей международной общественности, то Турция здесь не исключение. В этой стране знают и любят классическую русскую музыку, литературу и не опускаются до средневекового мракобесия, присущего поведению властей в Вашингтоне, Брюсселе и других "цивилизованных" западных столицах", - сказал Буравов. В качестве примера дипломат привел премьеру спектакля, поставленного турецким драматургом Кемалем Башаром по пьесе советского драматурга Арбузова "Мой бедный Марат". "Я с удовольствием посмотрел премьерный показ этой постановки на сцене одного из местных драмтеатров, вышедшей под названием "Я обещаю". Глубокий символизм данного мероприятия заключался в том, что спектакль вышел в преддверии двух знаменательных дат в трагической истории блокадного Ленинграда, являющейся фоном, на котором разворачивается действие в упомянутом спектакле: 18 января и 27 января соответственно мы отмечали годовщины частичного и полного прорыва блокады", - заявил дипломат. "В этом смысле инициатива турецкого драматурга лишь подтверждает сказанное выше и находит благодарный отклик в наших сердцах", - подчеркнул Буравов. Режиссер стамбульской театральной студии Tiyatro Keyfi Кемаль Башар ранее заявил РИА Новости, что попытки западных стран "отменить" русскую культуру примитивны и ограничивают свободу рассказывать о своей культуре другим народам. По его словам, после турне с постановкой по пьесе Арбузова он планирует обратиться к наследию Антона Чехова, в частности, к "Чайке". Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>
https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html
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россия, турция, новости культуры, в мире
Культура, Россия, Турция, Новости культуры, В мире
Генконсул: Турция не опускается до мракобесия с отменой русской культуры
Буравов: в Турции не опускаются до мракобесия с отменой русской культуры
СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Русское культурное наследие знают и любят в Турции, в этой стране не опускаются до мракобесия с попытками "отмены" русской культуры, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"Что касается попыток "отмены" русской, российской культуры и противодействия им со стороны всех здравомыслящих представителей международной общественности, то Турция здесь не исключение. В этой стране знают и любят классическую русскую музыку, литературу и не опускаются до средневекового мракобесия, присущего поведению властей в Вашингтоне, Брюсселе и других "цивилизованных" западных столицах", - сказал Буравов.
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В качестве примера дипломат привел премьеру спектакля, поставленного турецким драматургом Кемалем Башаром по пьесе советского драматурга Арбузова "Мой бедный Марат". "Я с удовольствием посмотрел премьерный показ этой постановки на сцене одного из местных драмтеатров, вышедшей под названием "Я обещаю". Глубокий символизм данного мероприятия заключался в том, что спектакль вышел в преддверии двух знаменательных дат в трагической истории блокадного Ленинграда, являющейся фоном, на котором разворачивается действие в упомянутом спектакле: 18 января и 27 января соответственно мы отмечали годовщины частичного и полного прорыва блокады", - заявил дипломат.
"В этом смысле инициатива турецкого драматурга лишь подтверждает сказанное выше и находит благодарный отклик в наших сердцах", - подчеркнул Буравов.
Режиссер стамбульской театральной студии Tiyatro Keyfi Кемаль Башар ранее заявил РИА Новости, что попытки западных стран "отменить" русскую культуру примитивны и ограничивают свободу рассказывать о своей культуре другим народам. По его словам, после турне с постановкой по пьесе Арбузова он планирует обратиться к наследию Антона Чехова, в частности, к "Чайке".