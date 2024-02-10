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В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели - РИА Новости, 10.02.2024
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07:21 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/krym-1926536565.html
В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели
В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели - РИА Новости, 10.02.2024
В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели и добавил, что со стратегической точки зрения это... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:21
2024-02-10T07:21
россия
украина
валерий залужный
александр сырский
владимир константинов
вооруженные силы украины
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели и добавил, что со стратегической точки зрения это решение ничего не меняет. "Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее - свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель. Гитлер, помнится, тоже менял главкомов после каждого провала на фронте. Смена Залужного на Сырского - это признание провала украинского "контрнаступа", что означает стратегическое поражение Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, новый украинский главком - уроженец России, получивший военное образование в СССР. "Нам не следует недооценивать нашего врага. Он действительно настроен сражаться с нами до последнего украинца. А значит - у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского, или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного это еще не конец. Но это начало конца проекта "Украина", свидетельство его неизбежного приближения", - подчеркнул глава парламента. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html
россия
украина
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россия, украина, валерий залужный, александр сырский, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым, политика
Россия, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Политика
В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

Глава парламента Крыма сравнил смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели и добавил, что со стратегической точки зрения это решение ничего не меняет.
«
"Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее - свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель. Гитлер, помнится, тоже менял главкомов после каждого провала на фронте. Смена Залужного на Сырского - это признание провала украинского "контрнаступа", что означает стратегическое поражение Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, новый украинский главком - уроженец России, получивший военное образование в СССР.
"Нам не следует недооценивать нашего врага. Он действительно настроен сражаться с нами до последнего украинца. А значит - у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского, или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного это еще не конец. Но это начало конца проекта "Украина", свидетельство его неизбежного приближения", - подчеркнул глава парламента.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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РоссияУкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымПолитика
 
 
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