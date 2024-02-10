https://ria.ru/20240210/krym-1926536565.html

В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели - РИА Новости, 10.02.2024

В Крыму сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой мебели

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели и добавил, что со стратегической точки зрения это... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:21

2024-02-10T07:21

2024-02-10T07:21

россия

украина

валерий залужный

александр сырский

владимир константинов

вооруженные силы украины

республика крым

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели и добавил, что со стратегической точки зрения это решение ничего не меняет. "Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее - свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель. Гитлер, помнится, тоже менял главкомов после каждого провала на фронте. Смена Залужного на Сырского - это признание провала украинского "контрнаступа", что означает стратегическое поражение Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, новый украинский главком - уроженец России, получивший военное образование в СССР. "Нам не следует недооценивать нашего врага. Он действительно настроен сражаться с нами до последнего украинца. А значит - у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского, или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного это еще не конец. Но это начало конца проекта "Украина", свидетельство его неизбежного приближения", - подчеркнул глава парламента. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ отмечают, что, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой - нового главкома сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте Сырского называют "Мясник" и "Генерал 200".

https://ria.ru/20240210/ukraina-1926521065.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, валерий залужный, александр сырский, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым, политика