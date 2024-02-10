Рейтинг@Mail.ru
В Москве собрали полтонны корма для птиц - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:16 10.02.2024 (обновлено: 13:22 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/korm-1926561098.html
В Москве собрали полтонны корма для птиц
В Москве собрали полтонны корма для птиц - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве собрали полтонны корма для птиц
Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:16
2024-02-10T13:22
хорошие новости
общество
москва
мосволонтер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761211301_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_1b51be3be6d1e832cf63ea10d8af6d28.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице два месяца проходила акция "Накорми птицу". Почти 500 килограммов корма, а также более 50 деревянных кормушек для зимующих на природных территориях города пернатых москвичи, в том числе волонтеры, передали в окружные центры "Доброе место" и штаб волонтеров на Международной выставке-форуме "Россия", — говорится в релизе. Москвичи приносили как специализированный корм, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, льна, проса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, активно передавали домики из дерева или съедобных материалов. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, на этот раз собрали в два раза больше корма, чем в прошлом году. Экологическое направление помогают развивать уже более 33 тысяч человек, отметил Левит. Кроме того, о пернатых смогли узнать самые маленькие москвичи — они побывали на мероприятии "Юные орнитологи". Дети познакомились с местными птицами, приняли участие в квизе, который помог закрепить полученные знания, а также смастерили экокормушки и узнали, как правильно подкармливать птиц.
https://ria.ru/20240101/volontery-1919368525.html
https://ria.ru/20240127/zoopark-1923818465.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761211301_426:0:2850:1818_1920x0_80_0_0_310b485f8cd4815d4f791648f354fd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мосволонтер
Хорошие новости, Общество, Москва, Мосволонтер
В Москве собрали полтонны корма для птиц

В Москве собрали 500 килограммов корма в рамках акции "Накорми птицу"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧерный дятел в Тимирязевском парке в Москве
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице два месяца проходила акция "Накорми птицу". Почти 500 килограммов корма, а также более 50 деревянных кормушек для зимующих на природных территориях города пернатых москвичи, в том числе волонтеры, передали в окружные центры "Доброе место" и штаб волонтеров на Международной выставке-форуме "Россия", — говорится в релизе.
Кошки в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Московские волонтеры собрали более 12 тонн корма и лекарств для животных
1 января, 15:39
Москвичи приносили как специализированный корм, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, льна, проса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, активно передавали домики из дерева или съедобных материалов.
По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, на этот раз собрали в два раза больше корма, чем в прошлом году. Экологическое направление помогают развивать уже более 33 тысяч человек, отметил Левит.
Кроме того, о пернатых смогли узнать самые маленькие москвичи — они побывали на мероприятии "Юные орнитологи". Дети познакомились с местными птицами, приняли участие в квизе, который помог закрепить полученные знания, а также смастерили экокормушки и узнали, как правильно подкармливать птиц.
Акция В зоопарке ждут подарки — 2024 в Московском зоопарке. Кадр видео
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
27 января, 10:46
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМосволонтер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала