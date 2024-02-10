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В Москве собрали полтонны корма для птиц
В Москве собрали полтонны корма для птиц - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве собрали полтонны корма для птиц
Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:16
2024-02-10T11:16
2024-02-10T13:22
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице два месяца проходила акция "Накорми птицу". Почти 500 килограммов корма, а также более 50 деревянных кормушек для зимующих на природных территориях города пернатых москвичи, в том числе волонтеры, передали в окружные центры "Доброе место" и штаб волонтеров на Международной выставке-форуме "Россия", — говорится в релизе. Москвичи приносили как специализированный корм, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, льна, проса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, активно передавали домики из дерева или съедобных материалов. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, на этот раз собрали в два раза больше корма, чем в прошлом году. Экологическое направление помогают развивать уже более 33 тысяч человек, отметил Левит. Кроме того, о пернатых смогли узнать самые маленькие москвичи — они побывали на мероприятии "Юные орнитологи". Дети познакомились с местными птицами, приняли участие в квизе, который помог закрепить полученные знания, а также смастерили экокормушки и узнали, как правильно подкармливать птиц.
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общество, москва, мосволонтер
Хорошие новости, Общество, Москва, Мосволонтер
В Москве собрали полтонны корма для птиц
В Москве собрали 500 килограммов корма в рамках акции "Накорми птицу"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В столице два месяца проходила акция "Накорми птицу". Почти 500 килограммов корма, а также более 50 деревянных кормушек для зимующих на природных территориях города пернатых москвичи, в том числе волонтеры, передали в окружные центры "Доброе место" и штаб волонтеров на Международной выставке-форуме "Россия", — говорится в релизе.
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Москвичи приносили как специализированный корм, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, льна, проса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, активно передавали домики из дерева или съедобных материалов.
По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер
" Александра Левита, на этот раз собрали в два раза больше корма, чем в прошлом году. Экологическое направление помогают развивать уже более 33 тысяч человек, отметил Левит.
Кроме того, о пернатых смогли узнать самые маленькие москвичи — они побывали на мероприятии "Юные орнитологи". Дети познакомились с местными птицами, приняли участие в квизе, который помог закрепить полученные знания, а также смастерили экокормушки и узнали, как правильно подкармливать птиц.
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