https://ria.ru/20240210/korm-1926561098.html

В Москве собрали полтонны корма для птиц

В Москве собрали полтонны корма для птиц - РИА Новости, 10.02.2024

В Москве собрали полтонны корма для птиц

Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:16

2024-02-10T11:16

2024-02-10T13:22

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители столицы собрали для зимующих в городе птиц почти полтонны корма и полсотни кормушек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице два месяца проходила акция "Накорми птицу". Почти 500 килограммов корма, а также более 50 деревянных кормушек для зимующих на природных территориях города пернатых москвичи, в том числе волонтеры, передали в окружные центры "Доброе место" и штаб волонтеров на Международной выставке-форуме "Россия", — говорится в релизе. Москвичи приносили как специализированный корм, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, льна, проса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, активно передавали домики из дерева или съедобных материалов. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, на этот раз собрали в два раза больше корма, чем в прошлом году. Экологическое направление помогают развивать уже более 33 тысяч человек, отметил Левит. Кроме того, о пернатых смогли узнать самые маленькие москвичи — они побывали на мероприятии "Юные орнитологи". Дети познакомились с местными птицами, приняли участие в квизе, который помог закрепить полученные знания, а также смастерили экокормушки и узнали, как правильно подкармливать птиц.

https://ria.ru/20240101/volontery-1919368525.html

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общество, москва, мосволонтер