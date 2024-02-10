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В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку
В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку - РИА Новости, 10.02.2024
В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку
Суд в Красноярске отправил до 7 апреля под домашний арест художника Василия Слонова, подозреваемого по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:56
2024-02-10T11:56
2024-02-10T11:57
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил до 7 апреля под домашний арест художника Василия Слонова, подозреваемого по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики, сообщается в Telegram-канале судов региона. Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Слонов был задержан за публикацию в своих социальных сетях фотографии куклы-неваляшки с нанесенным рисунком, обозначающим символику АУЕ*, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). "Октябрьский районный суд г.Красноярска избрал меру пресечения художнику Василию Слонову, подозреваемому в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) в виде домашнего ареста по 7 апреля 2024 года", - говорится в сообщении. * Экстремистское движение, запрещенное в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку
Суд отправил под домашний арест красноярского художника Слонова за АУЕ-неваляшку
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости.
Суд в Красноярске отправил до 7 апреля под домашний арест художника Василия Слонова, подозреваемого по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики, сообщается в Telegram-канале
судов региона.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Слонов был задержан за публикацию в своих социальных сетях фотографии куклы-неваляшки с нанесенным рисунком, обозначающим символику АУЕ*, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).
"Октябрьский районный суд г.Красноярска избрал меру пресечения художнику Василию Слонову, подозреваемому в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) в виде домашнего ареста по 7 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
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