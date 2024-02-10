https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html

В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку

В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку - РИА Новости, 10.02.2024

В Красноярске суд отправил художника под домашний арест за АУЕ*-неваляшку

Суд в Красноярске отправил до 7 апреля под домашний арест художника Василия Слонова, подозреваемого по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:56

2024-02-10T11:56

2024-02-10T11:57

происшествия

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил до 7 апреля под домашний арест художника Василия Слонова, подозреваемого по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики, сообщается в Telegram-канале судов региона. Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Слонов был задержан за публикацию в своих социальных сетях фотографии куклы-неваляшки с нанесенным рисунком, обозначающим символику АУЕ*, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). "Октябрьский районный суд г.Красноярска избрал меру пресечения художнику Василию Слонову, подозреваемому в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) в виде домашнего ареста по 7 апреля 2024 года", - говорится в сообщении. * Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20230815/reddit-1890159671.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск