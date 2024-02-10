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Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать
Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать - РИА Новости, 10.02.2024
Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать
Автор расследования о подрыве трубопроводов "Северного потока" Сеймур Херш сообщил РИА Новости, что посмотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:33
2024-02-10T00:33
2024-02-10T00:33
в мире
швеция
такер карлсон
владимир путин
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
интервью владимира путина такеру карлсону
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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев - РИА Новости. Автор расследования о подрыве трубопроводов "Северного потока" Сеймур Херш сообщил РИА Новости, что посмотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отказался его комментировать. "Я, конечно, посмотрел интервью", - сказал Херш в пятницу. После выхода интервью в ночь на пятницу по московскому времени журналист отметил в разговоре с РИА Новости, что "Карлсон очень интересуется историей с "Северным потоком". Тем не менее Херш отказался комментировать само интервью и, в частности, диалог Путина и Карлсона о диверсии на газопроводе. "Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось", - заявил он. В ответ на просьбу прокомментировать решение Швеции прекратить свое расследование, Херш сказал: "Оно (решение - ред.) говорит само за себя". Ранее Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
https://ria.ru/20240209/putin-1926519532.html
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в мире, швеция, такер карлсон, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Швеция, Такер Карлсон, Владимир Путин, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать
Сеймур Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать