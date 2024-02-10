https://ria.ru/20240210/khersh-1926521227.html

Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать

Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать - РИА Новости, 10.02.2024

Херш посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону, но не стал комментировать

Автор расследования о подрыве трубопроводов "Северного потока" Сеймур Херш сообщил РИА Новости, что посмотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T00:33

2024-02-10T00:33

2024-02-10T00:33

в мире

швеция

такер карлсон

владимир путин

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

северный поток

интервью владимира путина такеру карлсону

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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев - РИА Новости. Автор расследования о подрыве трубопроводов "Северного потока" Сеймур Херш сообщил РИА Новости, что посмотрел интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отказался его комментировать. "Я, конечно, посмотрел интервью", - сказал Херш в пятницу. После выхода интервью в ночь на пятницу по московскому времени журналист отметил в разговоре с РИА Новости, что "Карлсон очень интересуется историей с "Северным потоком". Тем не менее Херш отказался комментировать само интервью и, в частности, диалог Путина и Карлсона о диверсии на газопроводе. "Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось", - заявил он. В ответ на просьбу прокомментировать решение Швеции прекратить свое расследование, Херш сказал: "Оно (решение - ред.) говорит само за себя". Ранее Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.

https://ria.ru/20240209/putin-1926519532.html

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в мире, швеция, такер карлсон, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, интервью владимира путина такеру карлсону