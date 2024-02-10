https://ria.ru/20240210/kharkov-1926568361.html
На Украине назвали причину пожара в Харькове
На Украине назвали причину пожара в Харькове - РИА Новости, 10.02.2024
На Украине назвали причину пожара в Харькове
Пожар начался в украинском Харькове в результате взрыва на нефтебазе, приводит слова начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:43
2024-02-10T12:43
2024-02-10T12:44
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пожар начался в украинском Харькове в результате взрыва на нефтебазе, приводит слова начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова сайт телеканала "Общественное Харькова".Ранее в субботу Харьковская областная прокуратура распространила информацию о том, что объект критической инфрастуктуры полностью уничтожен в Харькове в результате взрыва. В ночь на субботу украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в городе, позже нацполиция Украины заявила о нескольких масштабных пожарах в Харькове после взрывов. "Россияне попали... по нефтебазе. Из-за попадания произошел взрыв на этой нефтебазе, емкости были повреждены, из-за чего произошла утечка горюче-смазочных материалов. Дизель и бензин смешался со снегом", - приводит слова Болвинова сайт телеканала "Общественное Харькова". В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове сохраняется угроза повторной утечки топлива. В районе нефтебазы, по его словам, эвакуировали 50 человек. "Один резервуар еще заполнен топливом, в настоящее время подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, однако опасность сохраняется. Место происшествия охраняется. В случае необходимости расширять зону эвакуации и отселения", - приводит его слова украинское издание "Думка" ("Мысль"). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали причину пожара в Харькове
Полиция утверждает, что пожар в Харькове начался после взрыва на нефтебазе
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Пожар начался в украинском Харькове в результате взрыва на нефтебазе, приводит слова начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова сайт телеканала "Общественное Харькова
".
Ранее в субботу Харьковская областная прокуратура распространила информацию о том, что объект критической инфрастуктуры полностью уничтожен в Харькове в результате взрыва. В ночь на субботу украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в городе, позже нацполиция Украины заявила о нескольких масштабных пожарах в Харькове после взрывов.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове
"Россияне попали... по нефтебазе. Из-за попадания произошел взрыв на этой нефтебазе, емкости были повреждены, из-за чего произошла утечка горюче-смазочных материалов. Дизель и бензин смешался со снегом", - приводит слова Болвинова сайт телеканала "Общественное Харькова".
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове сохраняется угроза повторной утечки топлива. В районе нефтебазы, по его словам, эвакуировали 50 человек.
"Один резервуар еще заполнен топливом, в настоящее время подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, однако опасность сохраняется. Место происшествия охраняется. В случае необходимости расширять зону эвакуации и отселения", - приводит его слова украинское издание "Думка" ("Мысль").
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.