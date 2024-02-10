https://ria.ru/20240210/kazan-1926590055.html
КФУ опроверг сообщения о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной
КФУ опроверг сообщения о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной - РИА Новости, 10.02.2024
КФУ опроверг сообщения о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной
Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с членом Общественной палаты РФ, директором... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:50
2024-02-10T15:50
2024-02-10T15:58
общество
екатерина мизулина
казанский (приволжский) федеральный университет
лига безопасного интернета
казань
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КАЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с членом Общественной палаты РФ, директором ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о том, что студенты КФУ массово покинули зал во время выступления Мизулиной. "Время начала и окончания мероприятия было заранее проанонсировано. Несколько студентов действительно покинули зал "УНИКСа" после окончания основной части мероприятия, что абсолютно никак не сказалось на настроении гостей и слушателей, а также на наполняемости зала. Всего мероприятие посетили более 1 тысячи человек", - сказал РИА Новости представитель КФУ. Более того, по его словам, освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило. "О высокой наполняемости зала свидетельствует и фотосессия, которая длилась минимум 1,5 часа. Также после фотосессии каждый мог получить открытку с автографом на память", - добавил собеседник агентства. Он также отметил, что гостями и спикером было сделано большое количество видео и фото, свидетельствующих, что зал был полон во время встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатерина мизулина, казанский (приволжский) федеральный университет, лига безопасного интернета, казань
Общество, Екатерина Мизулина, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Лига безопасного интернета, Казань
КФУ опроверг сообщения о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной
КФУ опроверг сообщения СМИ о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной
КАЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с членом Общественной палаты РФ, директором ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о том, что студенты КФУ массово покинули зал во время выступления Мизулиной.
«
"Время начала и окончания мероприятия было заранее проанонсировано. Несколько студентов действительно покинули зал "УНИКСа" после окончания основной части мероприятия, что абсолютно никак не сказалось на настроении гостей и слушателей, а также на наполняемости зала. Всего мероприятие посетили более 1 тысячи человек", - сказал РИА Новости представитель КФУ.
Более того, по его словам, освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило.
"О высокой наполняемости зала свидетельствует и фотосессия, которая длилась минимум 1,5 часа. Также после фотосессии каждый мог получить открытку с автографом на память", - добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что гостями и спикером было сделано большое количество видео и фото, свидетельствующих, что зал был полон во время встречи.
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