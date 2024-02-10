https://ria.ru/20240210/italiya-1926523699.html
Итальянка придумала пять детей ради пособий
Итальянка придумала пять детей ради пособий - РИА Новости, 10.02.2024
Итальянка придумала пять детей ради пособий
Национальный институт социального обеспечения Италии (Inps) оценил в 111 тысяч евро ущерб от действия жительницы Рима, придумавшей пять детей ради пособий и... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T01:28
2024-02-10T01:28
2024-02-10T01:28
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РИМ, 10 фев - РИА Новости. Национальный институт социального обеспечения Италии (Inps) оценил в 111 тысяч евро ущерб от действия жительницы Рима, придумавшей пять детей ради пособий и декретного отпуска, сообщила газета la Repubblica. Суд первичной инстанции приговорил женщину к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество. Итальянка, работавшая в сети фастфуда, предоставила справки о 12 беременностях, подделав в них подписи своего гинеколога, печати и фирменные бланки. Согласно этим документам, в период с 2014 по 2019 годы она родила пятерых детей, которых она назвала Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле. Еще несколько "беременностей" для мошенницы закончились неудачно, что в свое время вызвало сочувствие у ее коллег. Проверка карабинеров установила отсутствие каких-либо документов о рождении детей в одном из крупнейших римских роддомов. В связи с вечным декретным отпуском и пособиями по материнству INPS перевел женщине 111 тысяч евро. Помимо нее, суд приговорил к семи месяцам тюрьмы ее сожителя. Его признали виновным в соучастии в мошенничестве, хотя автор аферы предпочла дать "детям" только свою фамилию.
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в мире, рим
Итальянка придумала пять детей ради пособий
Итальянка завела пять несуществующих детей ради пособий
РИМ, 10 фев - РИА Новости.
Национальный институт социального обеспечения Италии (Inps) оценил в 111 тысяч евро ущерб от действия жительницы Рима, придумавшей пять детей ради пособий и декретного отпуска, сообщила газета la Repubblica
.
Суд первичной инстанции приговорил женщину к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество.
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Итальянка, работавшая в сети фастфуда, предоставила справки о 12 беременностях, подделав в них подписи своего гинеколога, печати и фирменные бланки. Согласно этим документам, в период с 2014 по 2019 годы она родила пятерых детей, которых она назвала Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле. Еще несколько "беременностей" для мошенницы закончились неудачно, что в свое время вызвало сочувствие у ее коллег.
Проверка карабинеров установила отсутствие каких-либо документов о рождении детей в одном из крупнейших римских роддомов. В связи с вечным декретным отпуском и пособиями по материнству INPS перевел женщине 111 тысяч евро.
Помимо нее, суд приговорил к семи месяцам тюрьмы ее сожителя. Его признали виновным в соучастии в мошенничестве, хотя автор аферы предпочла дать "детям" только свою фамилию.
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