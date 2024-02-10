https://ria.ru/20240210/intervyu-1926561684.html

Японский эксперт объяснил важность интервью Путина Карлсону

Японский эксперт объяснил важность интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 10.02.2024

Японский эксперт объяснил важность интервью Путина Карлсону

Первое после начала специальной военной операции интервью западного журналиста с президентом России Владимиром Путиным было важным этапом, так как нехватка... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:27

2024-02-10T11:27

2024-02-10T11:27

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япония

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

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ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Первое после начала специальной военной операции интервью западного журналиста с президентом России Владимиром Путиным было важным этапом, так как нехватка диалога с РФ и недопонимание привели к вооруженному столкновению на Украине, заявил в беседе с РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, политолог и профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи. "Я считаю, что нехватка диалога с Россией и недопонимание привели к этой войне. В этом смысле первое интервью западного журналиста с президентом Путиным было важным развитием", - подчеркнул политолог в комментарии РИА Новости. Профессор Симотомаи отметил и важность той исторической справки, с которой начал президент Путин, несмотря на возможную сложность понимания неспециалистами. "То, что президент Путин с самого начала в стиле стремительных бросков господина Отани (японский бейсболист, обладатель рекорда по скорости подачи – ред.) развивал теорию истории Руси, начиная с династии Рюриковичей, наверное, было трудно понять аудитории, включая лидеров Запада, но это было важно", - сказал он, добавив, что теперь перед Украиной "возникла необходимость выступить в международном сообществе с возражениями". Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР. Рассказ российского президента в общей сложности занял 25 минут. Президент России в интервью Карлсону также заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Он также добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "Что касается развертывания специальной военной операции, то уже на мировом уровне начали это анализировать. Так, заявления Арахамии в Стамбуле, что правительство Зеленского было готово вернуться к нейтралитету, могут стать элементом в диалоге за скорейшее прекращение огня, и я ожидаю дальнейшего развития", - подытожил профессор Университета Хосэй. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир путин, япония, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон