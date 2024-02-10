Японский эксперт объяснил важность интервью Путина Карлсону

ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Первое после начала специальной военной операции интервью западного журналиста с президентом России Владимиром Путиным было важным этапом, так как нехватка диалога с РФ и недопонимание привели к вооруженному столкновению на Украине, заявил в беседе с РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, политолог и профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи. "Я считаю, что нехватка диалога с Россией и недопонимание привели к этой войне. В этом смысле первое интервью западного журналиста с президентом Путиным было важным развитием", - подчеркнул политолог в комментарии РИА Новости. Профессор Симотомаи отметил и важность той исторической справки, с которой начал президент Путин, несмотря на возможную сложность понимания неспециалистами. "То, что президент Путин с самого начала в стиле стремительных бросков господина Отани (японский бейсболист, обладатель рекорда по скорости подачи – ред.) развивал теорию истории Руси, начиная с династии Рюриковичей, наверное, было трудно понять аудитории, включая лидеров Запада, но это было важно", - сказал он, добавив, что теперь перед Украиной "возникла необходимость выступить в международном сообществе с возражениями". Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР. Рассказ российского президента в общей сложности занял 25 минут. Президент России в интервью Карлсону также заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Он также добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "Что касается развертывания специальной военной операции, то уже на мировом уровне начали это анализировать. Так, заявления Арахамии в Стамбуле, что правительство Зеленского было готово вернуться к нейтралитету, могут стать элементом в диалоге за скорейшее прекращение огня, и я ожидаю дальнейшего развития", - подытожил профессор Университета Хосэй. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Первое после начала специальной военной операции интервью западного журналиста с президентом России Владимиром Путиным было важным этапом, так как нехватка диалога с РФ и недопонимание привели к вооруженному столкновению на Украине, заявил в беседе с РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, политолог и профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи.
"Я считаю, что нехватка диалога с Россией и недопонимание привели к этой войне. В этом смысле первое интервью западного журналиста с президентом Путиным было важным развитием", - подчеркнул политолог в комментарии РИА Новости.
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Профессор Симотомаи отметил и важность той исторической справки, с которой начал президент Путин, несмотря на возможную сложность понимания неспециалистами.
"То, что президент Путин с самого начала в стиле стремительных бросков господина Отани (японский бейсболист, обладатель рекорда по скорости подачи – ред.) развивал теорию истории Руси, начиная с династии Рюриковичей, наверное, было трудно понять аудитории, включая лидеров Запада, но это было важно", - сказал он, добавив, что теперь перед Украиной "возникла необходимость выступить в международном сообществе с возражениями".
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.
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В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР. Рассказ российского президента в общей сложности занял 25 минут.
Президент России в интервью Карлсону также заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Он также добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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"Что касается развертывания специальной военной операции, то уже на мировом уровне начали это анализировать. Так, заявления Арахамии в Стамбуле, что правительство Зеленского было готово вернуться к нейтралитету, могут стать элементом в диалоге за скорейшее прекращение огня, и я ожидаю дальнейшего развития", - подытожил профессор Университета Хосэй.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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