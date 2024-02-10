https://ria.ru/20240210/intervyu-1926523966.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов - РИА Новости, 10.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 150 миллионов просмотров примерно за 23 часа. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T01:30
2024-02-10T01:30
2024-02-10T01:37
такер карлсон
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 150 миллионов просмотров примерно за 23 часа.Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 860 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 8,3 миллиона.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, владимир путин
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, Владимир Путин
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в X превысило 150 миллионов