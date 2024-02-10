https://ria.ru/20240210/intervyu-1926523966.html

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов - РИА Новости, 10.02.2024

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 150 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 150 миллионов просмотров примерно за 23 часа. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T01:30

2024-02-10T01:30

2024-02-10T01:37

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 150 миллионов просмотров примерно за 23 часа.Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 860 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 8,3 миллиона.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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