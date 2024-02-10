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Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование - РИА Новости, 10.02.2024
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10:39 10.02.2024 (обновлено: 14:32 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html
Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование
Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование - РИА Новости, 10.02.2024
Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование
Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:39
2024-02-10T14:32
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, сообщает Bloomberg."США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником. &lt;…&gt; Последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа", — поясняет издание.Более того, продолжает автор статьи, наряду с внешними факторами внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, лишь усугубляют положение Берлина. Старейшие заводы и предприятия в стране закрываются, указывается в статье."Мы больше не конкурентоспособны", — приводит издание слова министра финансов Кристиана Линднера.По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может "пустить страну по накатанной".Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава ведомства признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
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цены на нефть, германия, европа, китай, кристиан линднер, роберт хабек
Цены на нефть, Германия, Европа, Китай, Кристиан Линднер, Роберт Хабек
Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование

Bloomberg: дни Германии как промышленной державы сочтены

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, сообщает Bloomberg.
"США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником. <…> Последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа", — поясняет издание.
Более того, продолжает автор статьи, наряду с внешними факторами внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, лишь усугубляют положение Берлина. Старейшие заводы и предприятия в стране закрываются, указывается в статье.
"Мы больше не конкурентоспособны", — приводит издание слова министра финансов Кристиана Линднера.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии
9 февраля, 02:28
По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может "пустить страну по накатанной".
Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава ведомства признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
 
Цены на нефтьГерманияЕвропаКитайКристиан ЛинднерРоберт Хабек
 
 
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