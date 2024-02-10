https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html

Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование

Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование - РИА Новости, 10.02.2024

Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование

Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:39

2024-02-10T10:39

2024-02-10T14:32

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, сообщает Bloomberg."США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником. <…> Последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа", — поясняет издание.Более того, продолжает автор статьи, наряду с внешними факторами внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, лишь усугубляют положение Берлина. Старейшие заводы и предприятия в стране закрываются, указывается в статье."Мы больше не конкурентоспособны", — приводит издание слова министра финансов Кристиана Линднера.По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может "пустить страну по накатанной".Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава ведомства признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.

https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295986.html

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