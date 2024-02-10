https://ria.ru/20240210/general-1926524382.html

Французский генерал предложил распространять фейки для борьбы с Россией

Французский генерал предложил распространять фейки для борьбы с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Французский генерал предложил распространять фейки для борьбы с Россией

Французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу в эфире телеканала LCI предложил активно... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T01:52

2024-02-10T01:52

2024-02-10T01:56

в мире

россия

такер карлсон

флориан филиппо

северный поток

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу в эфире телеканала LCI предложил активно распространять прозападные фейки, чтобы противостоять успешному российскому нарративу. В ночь на пятницу по московскому времени американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с российским президентом, которое длилось более двух часов и затронуло разные темы, включая конфликт на Украине, диверсию на газопроводе "Северный поток", отношения России и НАТО, искусственный интеллект и другие. В преддверии интервью Карлсон столкнулся с критикой со стороны западных коллег лишь за факт встречи с российским президентом. За 23 часа число просмотров интервью в соцсети X достигло 150 миллионов. "Да, (российский — Прим. ред.) нарратив превосходен. Нужно начать придумывать контрнарратив… Мы сейчас наполовину в панике… Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру… В том числе их нужно активно наполнять фейками", — заявил Ришу. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что интервью Путина Карлсону позволило людям на Западе впервые услышать риторику, отличную от натовской, Карслон раскрыл правду, что вызвало истерику западных СМИ и даже угрозы санкций в отношении журналиста.

https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1926021290.html

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926523966.html

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в мире, россия, такер карлсон, флориан филиппо, северный поток, интервью владимира путина такеру карлсону