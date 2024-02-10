https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html

Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе

Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе - РИА Новости, 10.02.2024

Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе

Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер",... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:08

2024-02-10T14:08

2024-02-10T16:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

бапор

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МОСКВА/ГАЗА, 10 фев — РИА Новости. Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер", передает корреспондент агентства из сектора Газа.В субботу около часа ночи аль-Хилу снимал видеоматериал о ситуации в Хан-Юнисе. Тогда же журналист вышел на связь в последний раз. Он сообщил, что к больнице приближаются военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Когда начали подходить танки, большинство коллег смогли уйти. Я и еще несколько журналистов остались в кольце", — рассказал оператор, отметив, что им приходится подниматься на пятый этаж медучреждения, чтобы поймать Сеть.Во вторник аль-Хилу попал под удар израильских войск во время съемок у входа в комплекс "Насер". В его бронежилет попала пуля от рикошета, но обошлось без ранений.По его словам, ЦАХАЛ ввел запрет на передвижение в этом районе, что фактически отрезало главную дорогу между единственной работающей в городе больницей и школой БАПОР, переоборудованной под временное укрытие беженцев.РИА Новости продолжает попытки выйти на связь с главным врачом больницы, который также давал комментарии агентству на минувшей неделе.

https://ria.ru/20240209/svyaz-1926480813.html

https://ria.ru/20240210/konflikt-1915630213.html

сектор газа

израиль

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у больничного комплекса, который окружила израильская армия Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер", передает корреспондент агентства из сектора Газа. В субботу около часа ночи аль-Хилу снимал видеоматериал о ситуации в Хан-Юнисе. Тогда же журналист вышел на связь в последний раз. Он сообщил, что к больнице приближаются военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 2024-02-10T14:08 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, бапор