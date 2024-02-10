https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html
Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе
Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе - РИА Новости, 10.02.2024
Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе
Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер",... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:08
2024-02-10T14:08
2024-02-10T16:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
бапор
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МОСКВА/ГАЗА, 10 фев — РИА Новости. Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер", передает корреспондент агентства из сектора Газа.В субботу около часа ночи аль-Хилу снимал видеоматериал о ситуации в Хан-Юнисе. Тогда же журналист вышел на связь в последний раз. Он сообщил, что к больнице приближаются военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Когда начали подходить танки, большинство коллег смогли уйти. Я и еще несколько журналистов остались в кольце", — рассказал оператор, отметив, что им приходится подниматься на пятый этаж медучреждения, чтобы поймать Сеть.Во вторник аль-Хилу попал под удар израильских войск во время съемок у входа в комплекс "Насер". В его бронежилет попала пуля от рикошета, но обошлось без ранений.По его словам, ЦАХАЛ ввел запрет на передвижение в этом районе, что фактически отрезало главную дорогу между единственной работающей в городе больницей и школой БАПОР, переоборудованной под временное укрытие беженцев.РИА Новости продолжает попытки выйти на связь с главным врачом больницы, который также давал комментарии агентству на минувшей неделе.
https://ria.ru/20240209/svyaz-1926480813.html
https://ria.ru/20240210/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926591300_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f3b7ac54564c2ecdef8d056b23e5c18.jpg
Обстановка у больничного комплекса, который окружила израильская армия
Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер", передает корреспондент агентства из сектора Газа. В субботу около часа ночи аль-Хилу снимал видеоматериал о ситуации в Хан-Юнисе. Тогда же журналист вышел на связь в последний раз. Он сообщил, что к больнице приближаются военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
2024-02-10T14:08
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, бапор
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, БАПОР
Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе
Работающий с РИА Новости оператор оказался в окружении ЦАХАЛ в больнице в Газе
МОСКВА/ГАЗА, 10 фев — РИА Новости. Несколько журналистов, включая работающего с РИА Новости оператора Мохаммеда аль-Хилу, оказались в окружении израильской армии в больничном комплексе "Насер", передает корреспондент агентства из сектора Газа.
В субботу около часа ночи аль-Хилу снимал видеоматериал о ситуации в Хан-Юнисе. Тогда же журналист вышел на связь в последний раз. Он сообщил, что к больнице приближаются военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Когда начали подходить танки, большинство коллег смогли уйти. Я и еще несколько журналистов остались в кольце", — рассказал оператор, отметив, что им приходится подниматься на пятый этаж медучреждения, чтобы поймать Сеть.
Палестинские СМИ 7 февраля сообщили, что израильские военные взяли пятый этаж больницы под огневой контроль, а затем обстреляли его. При атаке погиб один человек, еще несколько пострадали.
Во вторник аль-Хилу попал под удар израильских войск во время съемок у входа в комплекс "Насер". В его бронежилет попала пуля от рикошета, но обошлось без ранений.
По его словам, ЦАХАЛ ввел запрет на передвижение в этом районе, что фактически отрезало главную дорогу между единственной работающей в городе больницей и школой БАПОР
, переоборудованной под временное укрытие беженцев.
РИА Новости продолжает попытки выйти на связь с главным врачом больницы, который также давал комментарии агентству на минувшей неделе.
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