https://ria.ru/20240210/florida-1926527800.html

При падении бизнес-джета в США погибли два человека, пишут СМИ

При падении бизнес-джета в США погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

При падении бизнес-джета в США погибли два человека, пишут СМИ

Два человека погибли при падении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в пятницу днем на автостраду неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:12

2024-02-10T03:12

2024-02-10T09:04

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флорида

огайо

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Два человека погибли при падении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в пятницу днем на автостраду неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида, передает агентство Associated Press со ссылкой на данные полиции. "Два человека погибли в пятницу, когда частный самолет <…> упал на автостраду во Флориде", — пишет агентство.Отмечается, что на борту самолета находились пять человек, трое из них выжили, данные об их состоянии не приводятся. Представитель аэропорта Неаполя заявил агентству, что за две минуты до запланированной посадки в аэропорту Неаполя пилот самолета сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей самолета и запросил разрешение на экстренную посадку, после чего немедленно его получил и попытался приземлиться на автостраду. Ранее телеканал NBC News сообщал, что вылетевший из Огайо самолет Bombardier Challenger 600 рухнул прямо на автомобильное шоссе неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида. На фотографиях и видеозаписи, опубликованных телеканалом, видно, как над местом крушения поднимаются черные клубы дыма. На время расследования случившегося полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады.

https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html

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в мире, флорида, огайо, сша