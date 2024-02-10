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В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"

В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза" - РИА Новости, 10.02.2024

В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"

Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:35

2024-02-10T14:35

2024-02-10T14:35

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни, передает местная газета Financiero. "Девятого февраля стало известно, что актриса Рената Флорес, известная по ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Да здравствуют дети!", скончалась в возрасте 74 лет", - передает издание. Как сообщается, Флорес завершила актерскую карьеру в 2013 году, два года была бездомной, затем жила в "Доме актера". По словам актера и продюсера Хорхе Ортиса де Пинедо, Флорес умерла от рака.

мексика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мексика, новости культуры