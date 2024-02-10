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В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза" - РИА Новости, 10.02.2024
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"
Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:35
2024-02-10T14:35
2024-02-10T14:35
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни, передает местная газета Financiero. "Девятого февраля стало известно, что актриса Рената Флорес, известная по ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Да здравствуют дети!", скончалась в возрасте 74 лет", - передает издание. Как сообщается, Флорес завершила актерскую карьеру в 2013 году, два года была бездомной, затем жила в "Доме актера". По словам актера и продюсера Хорхе Ортиса де Пинедо, Флорес умерла от рака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, новости культуры
Культура, Мексика, Новости культуры
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"
Сыгравшая Леопольдину в "Дикой Розе" Рената Флорес умерла от рака в 74 года