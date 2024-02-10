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В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза" - РИА Новости, 10.02.2024
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Культура
 
14:35 10.02.2024
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В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза" - РИА Новости, 10.02.2024
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"
Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:35
2024-02-10T14:35
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни, передает местная газета Financiero. "Девятого февраля стало известно, что актриса Рената Флорес, известная по ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Да здравствуют дети!", скончалась в возрасте 74 лет", - передает издание. Как сообщается, Флорес завершила актерскую карьеру в 2013 году, два года была бездомной, затем жила в "Доме актера". По словам актера и продюсера Хорхе Ортиса де Пинедо, Флорес умерла от рака.
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Культура, Мексика, Новости культуры
В Мексике умерла актриса из сериала "Дикая Роза"

Сыгравшая Леопольдину в "Дикой Розе" Рената Флорес умерла от рака в 74 года

© Студия TelevisaМексиканская актриса Рената Флорес
Мексиканская актриса Рената Флорес
© Студия Televisa
Мексиканская актриса Рената Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России благодаря роли экономки Леопольдины в культовой теленовелле "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни, передает местная газета Financiero.
«
"Девятого февраля стало известно, что актриса Рената Флорес, известная по ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Да здравствуют дети!", скончалась в возрасте 74 лет", - передает издание.
Как сообщается, Флорес завершила актерскую карьеру в 2013 году, два года была бездомной, затем жила в "Доме актера".
По словам актера и продюсера Хорхе Ортиса де Пинедо, Флорес умерла от рака.
 
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