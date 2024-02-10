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"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 10.02.2024 (обновлено: 05:53 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html
"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве
"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве - РИА Новости, 10.02.2024
"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве
Кадровые перестановки в руководстве ВСУ означают, что Владимир Зеленский снова хочет наступать, рассказал директор киевского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T03:30
2024-02-10T05:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
вадим карасев
валерий залужный
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кадровые перестановки в руководстве ВСУ означают, что Владимир Зеленский снова хочет наступать, рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Зеленский &lt;...&gt; сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения &lt;...&gt; хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского. — Прим. ред.)? За &lt;...&gt; территории и Крым", — отметил эксперт.Карасев считает, что заменой главкома украинский президент пытается придать смысл повальной мобилизации украинцев. По мнению аналитика, развитие ситуации на фронте и внутренняя оппозиция Зеленскому поставили украинское руководство перед выбором: либо заключить мир с Россией, либо обновить командный состав и объявить о начале "нового этапа войны", чтобы отвлечь общество от проблем.&quot;Сейчас &lt;...&gt; сменой военного руководства выбрана война&quot;, — заметил Карасев.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Он сменил на этом посту Валерия Залужного. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926441391.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, вадим карасев, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вадим Карасев, Валерий Залужный
"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве

Политолог Карасев: кадровые перестановки в ВСУ ознаменовали новый этап конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кадровые перестановки в руководстве ВСУ означают, что Владимир Зеленский снова хочет наступать, рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
"Зеленский <...> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <...> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского. — Прим. ред.)? За <...> территории и Крым", — отметил эксперт.
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"Послушный исполнитель". Экс-депутат Рады сравнил Сырского и Залужного
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Карасев считает, что заменой главкома украинский президент пытается придать смысл повальной мобилизации украинцев. По мнению аналитика, развитие ситуации на фронте и внутренняя оппозиция Зеленскому поставили украинское руководство перед выбором: либо заключить мир с Россией, либо обновить командный состав и объявить о начале "нового этапа войны", чтобы отвлечь общество от проблем.
«

"Сейчас <...> сменой военного руководства выбрана война", — заметил Карасев.

Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Он сменил на этом посту Валерия Залужного. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВадим КарасевВалерий Залужный
 
 
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