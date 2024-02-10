https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве

"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве - РИА Новости, 10.02.2024

"Новый этап". Решение Зеленского по Крыму вызвало тревогу в Киеве

Кадровые перестановки в руководстве ВСУ означают, что Владимир Зеленский снова хочет наступать, рассказал директор киевского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:30

2024-02-10T03:30

2024-02-10T05:53

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кадровые перестановки в руководстве ВСУ означают, что Владимир Зеленский снова хочет наступать, рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Зеленский <...> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <...> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского. — Прим. ред.)? За <...> территории и Крым", — отметил эксперт.Карасев считает, что заменой главкома украинский президент пытается придать смысл повальной мобилизации украинцев. По мнению аналитика, развитие ситуации на фронте и внутренняя оппозиция Зеленскому поставили украинское руководство перед выбором: либо заключить мир с Россией, либо обновить командный состав и объявить о начале "нового этапа войны", чтобы отвлечь общество от проблем."Сейчас <...> сменой военного руководства выбрана война", — заметил Карасев.Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Он сменил на этом посту Валерия Залужного. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ria.ru/20240209/glavkom-1926441391.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, вадим карасев, валерий залужный