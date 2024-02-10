https://ria.ru/20240210/ekoaktivisty-1926626672.html
Французские экоактивисты облили супом картину Моне "Весна" в музее в Лионе
Французские экоактивисты облили супом картину Моне "Весна" в музее в Лионе - РИА Новости, 10.02.2024
Французские экоактивисты облили супом картину Моне "Весна" в музее в Лионе
Экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T21:42
2024-02-10T21:42
2024-02-10T22:52
париж
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леонардо да винчи
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств, сообщает местное издание Progrès. Власти города подтвердили изданию факт инцидента. Согласно первоначальной информации издания, шедевр был защищен стеклом. Зал импрессионистов закрыли, а картину в ближайшие дни должен проверить эксперт, добавляет издание. "В субботу, примерно в 15 часов (17 часов мск - ред.) две активистки из организации "Продовольственный ответ" облили супом "Весну", картину Клода Моне, выставленную в Лионском музее изобразительных искусств", - пишет издание. Само движение выложило на своей странице в соцсети X фотографии и видеозапись акции, в которой приняли участие две девушки в белых футболках с названием организации. Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?". Движение отметило в заявлении, опубликованном в соцсети, что хотело бы "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе". В конце января агентство Франс Пресс передавало, что экоактивисты из той же организации облили супом в Париже знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло,
https://ria.ru/20240202/stalin-1925028793.html
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париж, клод моне, леонардо да винчи, весна, в мире
Париж, Клод Моне, Леонардо да Винчи, Весна, В мире
Французские экоактивисты облили супом картину Моне "Весна" в музее в Лионе
Progrès: экоактивистки облили супом картину Моне "Весна" в музее в Лионе
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости.
Экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств, сообщает местное издание
Progrès.
Власти города подтвердили изданию факт инцидента. Согласно первоначальной информации издания, шедевр был защищен стеклом. Зал импрессионистов закрыли, а картину в ближайшие дни должен проверить эксперт, добавляет издание.
"В субботу, примерно в 15 часов (17 часов мск - ред.) две активистки из организации "Продовольственный ответ" облили супом "Весну", картину Клода Моне, выставленную в Лионском музее изобразительных искусств", - пишет издание.
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Само движение выложило на своей странице в соцсети X фотографии и видеозапись акции, в которой приняли участие две девушки в белых футболках с названием организации. Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: "Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?". Движение отметило в заявлении, опубликованном в соцсети, что хотело бы "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".
В конце января агентство Франс Пресс передавало, что экоактивисты из той же организации облили супом в Париже
знаменитую картину Леонардо да Винчи
"Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло,
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