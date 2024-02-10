https://ria.ru/20240210/dtp-1926630004.html
В Удмуртии в ДТП с автобусом погиб человек, четверо пострадали
В Удмуртии в ДТП с автобусом погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 10.02.2024
В Удмуртии в ДТП с автобусом погиб человек, четверо пострадали
Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении вахтового автобуса с легковым автомобилем в Удмуртии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:35
2024-02-10T22:35
2024-02-10T22:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении вахтового автобуса с легковым автомобилем в Удмуртии, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, в 19.53 (18.53 мск) на автомобильной дороге "Алнаши-Грахово" на территории Граховского района Удмуртии водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с микроавтобусом "Газель". "В результате ДТП водитель легковушки погиб, его пассажир и трое пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", - уточняет удмуртская Госавтоинспекция. В региональном главке МЧС сообщили, что микроавтобус вёз вахтовиков.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии в ДТП с автобусом погиб человек, четверо пострадали
ГИБДД: в Удмуртии в ДТП с автобусом погиб человек, четверо пострадали