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Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 10.02.2024 (обновлено: 09:17 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926534429.html
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.02.2024
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T06:37
2024-02-10T09:17
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны.Как отметили в ведомстве, киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.&quot;Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области&quot;, — говорится в релизе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html
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безопасность, брянская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Средства ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
«

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в релизе.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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