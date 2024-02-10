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Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.02.2024
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T06:37
2024-02-10T06:37
2024-02-10T09:17
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безопасность
брянская область
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны.Как отметили в ведомстве, киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в релизе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html
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безопасность, брянская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Средства ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА ВСУ над Брянской областью