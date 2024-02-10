https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926534429.html

Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.02.2024

Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T06:37

2024-02-10T06:37

2024-02-10T09:17

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минувшей ночью система ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны.Как отметили в ведомстве, киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в релизе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html

брянская область

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безопасность, брянская область, россия, вооруженные силы рф