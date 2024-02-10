https://ria.ru/20240210/belgorod-1926586837.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:27

2024-02-10T15:27

2024-02-10T15:40

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Он призвал жителей, по возможности, найти укрытие."Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — указал Гладков.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион. Там действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район