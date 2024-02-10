https://ria.ru/20240210/baza-1926618934.html

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 10.02.2024

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T20:22

2024-02-10T20:22

2024-02-10T20:22

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. "Четыре ракеты упали на территории американской базы на "Конико", - сообщил источник. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году