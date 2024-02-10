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Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 10.02.2024
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20:22 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/baza-1926618934.html
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 10.02.2024
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу
Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:22
2024-02-10T20:22
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. "Четыре ракеты упали на территории американской базы на "Конико", - сообщил источник. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

На востоке Сирии на месторождении газа обстреляли американскую базу

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза
Американская авиабаза
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник.
"Четыре ракеты упали на территории американской базы на "Конико", - сообщил источник.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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