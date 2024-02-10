https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html

Эксперт раскрыл, что означают заявления о здоровье Байдена в конгрессе

Эксперт раскрыл, что означают заявления о здоровье Байдена в конгрессе - РИА Новости, 10.02.2024

Эксперт раскрыл, что означают заявления о здоровье Байдена в конгрессе

Заявления в палате представителей США и участившиеся сообщения в американских СМИ о состоянии здоровья президента Джо Байдена могут быть кампанией по его... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:32

2024-02-10T16:32

2024-02-10T16:32

в мире

сша

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выборы президента сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заявления в палате представителей США и участившиеся сообщения в американских СМИ о состоянии здоровья президента Джо Байдена могут быть кампанией по его недопуску к выборам, считает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американцы в преддверии выборов больше не видят действующего президента США Джо Байдена на своем посту не только из-за преклонного возраста, но также из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями. Кроме того, личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей США Ронни Джексон заявил в газете New York Post, что Байдену нужно пройти целый ряд тестов на здравомыслие до участия в президентских выборах. "Это не просто эпизод, а кампания... В этот момент могут постараться оказать давление общественным мнением или создать его в окружении самого Байдена, чтобы он не участвовал в президентских выборах", - сказал Васильев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что эта кампания может быть направлена на переформатирование демократического руководства и на то, чтобы побудить Байдена и Белый дом "сделать заявление в расчете на быстрый эффект о том, что он не будет переизбираться на второй срок". Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой. В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хер. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша, дональд трамп