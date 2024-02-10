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СМИ: в Белом доме пришли в ярость из-за выплывшей наружу правде о Байдене - РИА Новости, 10.02.2024
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15:00 10.02.2024 (обновлено: 22:51 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/bayden-1926584131.html
СМИ: в Белом доме пришли в ярость из-за выплывшей наружу правде о Байдене
СМИ: в Белом доме пришли в ярость из-за выплывшей наружу правде о Байдене - РИА Новости, 10.02.2024
СМИ: в Белом доме пришли в ярость из-за выплывшей наружу правде о Байдене
Отчет специального прокурора Роберта Хёра, в котором говорится о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена, вызвал ярость в Белом доме, сообщает The Wall РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:00
2024-02-10T22:51
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Отчет специального прокурора Роберта Хёра, в котором говорится о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена, вызвал ярость в Белом доме, сообщает The Wall Street Journal."Реакция демократов на доклад Хёра, в котором Байден характеризуется как "пожилой человек с плохой памятью", была смесью гнева с разочарованием", — пишет автор статьи.В частности, отмечает газета, в отчете говорится, что президент не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, скончавшегося в 2015 году от рака. По словам источников издания, на заседании демократов в палате представителей 8 февраля Байден выразил возмущение по этому поводу, спросив: "Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл день, когда умер мой сын?" — употребив при этом нецензурное ругательство."Белый дом и штаб Байдена опасаются, что этот документ усилит сомнения среди значительной части избирателей в способностях 81-летнего президента, который желает остаться на второй срок", — полагает автор.Тем не менее, по его словам, действующий президент твердо намерен продолжить участие в гонке за высший государственный пост.Выборы президента США пройдут в ноябре. Согласно опросам, Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии, ему вполне по силам победить на выборах. Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны Трампа. Однако даже в стане демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.
https://ria.ru/20240203/bayden-1925169182.html
https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
СМИ: в Белом доме пришли в ярость из-за выплывшей наружу правде о Байдене

WSJ: Белый дом пришел в ярость из-за доклада прокурора о президенте США Байдене

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Отчет специального прокурора Роберта Хёра, в котором говорится о проблемах с памятью у президента США Джо Байдена, вызвал ярость в Белом доме, сообщает The Wall Street Journal.
"Реакция демократов на доклад Хёра, в котором Байден характеризуется как "пожилой человек с плохой памятью", была смесью гнева с разочарованием", — пишет автор статьи.
В частности, отмечает газета, в отчете говорится, что президент не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, скончавшегося в 2015 году от рака. По словам источников издания, на заседании демократов в палате представителей 8 февраля Байден выразил возмущение по этому поводу, спросив: "Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл день, когда умер мой сын?" — употребив при этом нецензурное ругательство.
"Белый дом и штаб Байдена опасаются, что этот документ усилит сомнения среди значительной части избирателей в способностях 81-летнего президента, который желает остаться на второй срок", — полагает автор.
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Тем не менее, по его словам, действующий президент твердо намерен продолжить участие в гонке за высший государственный пост.
Выборы президента США пройдут в ноябре. Согласно опросам, Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии, ему вполне по силам победить на выборах.
Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны Трампа. Однако даже в стане демократов некоторые видные политики неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.
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