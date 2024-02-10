https://ria.ru/20240210/bayden-1926525082.html
Врач Обамы заявил, что Байдену надо пройти тесты на здравомыслие, пишут СМИ
Врач Обамы заявил, что Байдену надо пройти тесты на здравомыслие, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024
Врач Обамы заявил, что Байдену надо пройти тесты на здравомыслие, пишут СМИ
Личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей США Ронни Джексон считает, что президенту США Джо Байдену нужно... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:01
2024-02-10T02:01
2024-02-10T02:01
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей США Ронни Джексон считает, что президенту США Джо Байдену нужно пройти целый ряд тестов на здравомыслие до участия в президентских выборах, сообщает газета New York Post. "Ему нужен не один проверочный тест… Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом", - приводит газета слова Джексона. При этом Джексон уточнил, что он не заявляет, что Байден чем-то болен, например болезнью Альцгеймера. По его мнению, когнитивные проблемы Байдена связаны с его возрастом – Джексон подчеркивает, что забывчивость, ляпы и ошибки Байдена говорят о том, что он не должен быть человеком, ответственным за ядерное оружие в США и судьбы народов по всему миру. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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в мире, сша, джо байден, ронни джексон, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Ронни Джексон, Барак Обама
Врач Обамы заявил, что Байдену надо пройти тесты на здравомыслие, пишут СМИ
NYP: врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти много тестов на здравомыслие