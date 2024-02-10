https://ria.ru/20240210/bayden-1926521399.html
В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту
В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту - РИА Новости, 10.02.2024
В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Джо Байдена взять пример с президента Владимира Путина и дать интервью журналисту из России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T00:35
2024-02-10T00:35
2024-02-10T00:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Джо Байдена взять пример с президента Владимира Путина и дать интервью журналисту из России.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. "Байден привык считать себя самым демократическим президентом, а на практике боится общаться с людьми и журналистами без подсказок на перфокартах. Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, это могло бы дать еще один шанс всему миру и возможность понять мотивацию и логику действий Байдена, направленных на разрушение сложившихся устоев и международных договоренностей. "Но думаю, что такой президент является большим позором для своих собственных граждан, и этому американскому парню для такого интервью просто духу не хватит. Я очень хотел бы в своих словах в его адрес заблуждаться и даже готов в случае организации аналогичного интервью публично принести извинения всему народу США, но почему-то я внутренне уверен, что у президента великой Америки для этого "кишка тонка", — добавил депутат.
https://ria.ru/20240210/khersh-1926521227.html
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россия, сша, джо байден, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, США, Джо Байден, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали Байдена дать интервью российскому журналисту
Депутат Госдумы Шеремет призвал Байдена дать интервью журналисту из России