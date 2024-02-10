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На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие - РИА Новости, 10.02.2024
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие
Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:08
2024-02-10T23:08
2024-02-10T23:08
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в субботу вечером в станице Калниболотская Новопокровского района. Предварительно, водитель легкового авто "ВАЗ 2112" столкнулся с впереди идущей машиной скорой медицинской помощи. "В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта", — говорится в сообщении.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие
В ДТП с легковушкой и скорой на Кубани погибли два человека, ещё двое пострадали