https://ria.ru/20240210/avariya-1926631782.html

На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие

На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие - РИА Новости, 10.02.2024

На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие

Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:08

2024-02-10T23:08

2024-02-10T23:08

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в субботу вечером в станице Калниболотская Новопокровского района. Предварительно, водитель легкового авто "ВАЗ 2112" столкнулся с впереди идущей машиной скорой медицинской помощи. "В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта", — говорится в сообщении.

краснодарский край

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край