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На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие - РИА Новости, 10.02.2024
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23:08 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/avariya-1926631782.html
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие - РИА Новости, 10.02.2024
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие
Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:08
2024-02-10T23:08
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в субботу вечером в станице Калниболотская Новопокровского района. Предварительно, водитель легкового авто "ВАЗ 2112" столкнулся с впереди идущей машиной скорой медицинской помощи. "В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта", — говорится в сообщении.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани легковушка столкнулась со скорой, есть погибшие

В ДТП с легковушкой и скорой на Кубани погибли два человека, ещё двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате дорожной аварии с автомобилем скорой помощи в станице Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла в субботу вечером в станице Калниболотская Новопокровского района. Предварительно, водитель легкового авто "ВАЗ 2112" столкнулся с впереди идущей машиной скорой медицинской помощи.
"В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта", — говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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