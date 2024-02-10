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На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
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14:53 10.02.2024 (обновлено: 15:09 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/ataki-1926582711.html
На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю
На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю
Войска Украины потеряли за неделю убитыми и ранеными на купянском и краснолиманском направлениях около 2,2 тысячи человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:53
2024-02-10T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю убитыми и ранеными на купянском и краснолиманском направлениях около 2,2 тысячи человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 13-й 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковсой области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области."Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 5-й бригады нацгвардии Украины."За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1,5 тысячи военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю

МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВС РФ отразили 50 атак за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю убитыми и ранеными на купянском и краснолиманском направлениях около 2,2 тысячи человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 13-й 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковсой области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
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"Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 5-й бригады нацгвардии Украины.
"За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1,5 тысячи военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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