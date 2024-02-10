На двух направлениях ВС России отразили 50 украинских атак за неделю
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВС РФ отразили 50 атак за неделю
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю убитыми и ранеными на купянском и краснолиманском направлениях около 2,2 тысячи человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 13-й 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковсой области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 5-й бригады нацгвардии Украины.
"За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1,5 тысячи военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
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