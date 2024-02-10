https://ria.ru/20240210/ataka-1926629868.html

ПВО предотвратила шесть атак БПЛА на американскую базу в Сирии, пишут СМИ

ПВО предотвратила шесть атак БПЛА на американскую базу в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2024

ПВО предотвратила шесть атак БПЛА на американскую базу в Сирии, пишут СМИ

Системы противовоздушной обороны возглавляемой США коалиции в субботу предотвратили шесть атак беспилотных летательных аппаратов на американскую базу вблизи... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:35

2024-02-10T22:35

2024-02-10T22:35

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны возглавляемой США коалиции в субботу предотвратили шесть атак беспилотных летательных аппаратов на американскую базу вблизи месторождения "Коноко" в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности. "Системы противовоздушной обороны войск возглавляемой США коалиции, базирующихся на востоке Сирии, в субботу остановили шесть атак беспилотников, нацеленных на их базу на нефтяном месторождении Коноко", - говорится в сообщении агентства. В субботу местный источник заявил РИА Новости, что американская база на месторождении газа "Коноко" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Местный источник также сообщил, что три беспилотника атаковали американскую базу на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году