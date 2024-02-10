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Три беспилотника атаковали базу США в Сирии, сообщил источник
Три беспилотника атаковали базу США в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2024
Три беспилотника атаковали базу США в Сирии, сообщил источник
Три беспилотника атаковали американскую базу на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:53
2024-02-10T20:53
2024-02-10T20:53
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Три беспилотника атаковали американскую базу на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил РИА Новости местный источник. "Три беспилотника атаковали американскую базу. Несколько взрывов произошли на территории базы", — сообщил источник. По словам собеседника агентства, системы ПВО на базе не смогли отразить атаку. Это уже второе за сутки нападение на базы США на востоке Сирии. Ранее источник сообщил РИА Новости, что американская база на месторождении газа "Конико" в Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Три беспилотника атаковали базу США в Сирии, сообщил источник
Три БПЛА атаковали базу США на месторождении нефти в Сирии