https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html

Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье

Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 10.02.2024

Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье

Российский удар по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:32

2024-02-10T14:32

2024-02-10T15:41

харьков

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926588704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b568c0ba54aea11733219bf23bbedaa.jpg

ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Российский удар по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видеокадры момента удара, где слышны взрывы и видны всполохи и зарево от пожара.Ранее украинская прокуратура сообщала, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен "объект критической инфраструктуры". Позже харьковская полиция уточнила, что российский удар вызвал взрыв и пожар на нефтебазе. Украинские власти не сообщали, что база используется ВСУ."Поздно вечером 9 февраля был нанесен удар российскими беспилотниками по нефтебазе в Харькове. Известно, что нефтебаза хранила ГСМ, использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных", - заявил Лебедев.По его словам, харьковские подпольщики фиксировали заполнение нефтебазы ВСУ, удар был нанесен в тот момент, когда там было максимально много топлива."Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что было поражено помещение, находящееся рядом с нефтебазой ВСУ, в котором располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ 2024-02-10T14:32 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, безопасность, вооруженные силы украины