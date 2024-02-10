https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html
Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье
Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 10.02.2024
Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье
Российский удар по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:32
2024-02-10T14:32
2024-02-10T15:41
харьков
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Российский удар по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видеокадры момента удара, где слышны взрывы и видны всполохи и зарево от пожара.Ранее украинская прокуратура сообщала, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен "объект критической инфраструктуры". Позже харьковская полиция уточнила, что российский удар вызвал взрыв и пожар на нефтебазе. Украинские власти не сообщали, что база используется ВСУ."Поздно вечером 9 февраля был нанесен удар российскими беспилотниками по нефтебазе в Харькове. Известно, что нефтебаза хранила ГСМ, использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных", - заявил Лебедев.По его словам, харьковские подпольщики фиксировали заполнение нефтебазы ВСУ, удар был нанесен в тот момент, когда там было максимально много топлива."Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что было поражено помещение, находящееся рядом с нефтебазой ВСУ, в котором располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ
Удары ВС РФ по нефтебазе и кафе, в котором находились офицеры ВСУ
2024-02-10T14:32
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харьков, безопасность, вооруженные силы украины
Харьков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове, сообщило подполье
Лебедев: российские БПЛА поразили украинскую нефтебазу в Харькове
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Российский удар по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видеокадры момента удара, где слышны взрывы и видны всполохи и зарево от пожара.
Ранее украинская прокуратура сообщала, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен "объект критической инфраструктуры". Позже харьковская полиция уточнила, что российский удар вызвал взрыв и пожар на нефтебазе. Украинские власти не сообщали, что база используется ВСУ.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
"Поздно вечером 9 февраля был нанесен удар российскими беспилотниками по нефтебазе в Харькове. Известно, что нефтебаза хранила ГСМ, использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных", - заявил Лебедев.
По его словам, харьковские подпольщики фиксировали заполнение нефтебазы ВСУ, удар был нанесен в тот момент, когда там было максимально много топлива.
"Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что было поражено помещение, находящееся рядом с нефтебазой ВСУ, в котором располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.